東方日報A1：「0+3」入境免隔離　通關內地仍無期

新冠肺炎全球大流行已進入疫後復甦的下半場賽事，近月日本、南韓、新加坡、泰國等地爭相開關搶客，商界疾呼經濟危機大過病毒危機，本港延至昨日（23日）才宣布4項放寬措施（見表），自後日（26日）起取消抵港人士酒店檢疫，改為「0+3」（零隔離檢疫+3日醫學監察），又破天荒宣布允許沒接種疫苗的港人回港。社會對政府遲來的措施表示，「遲到好過冇到」，但本港的「0+3」遠不及日、韓、星的「0+0」具吸引力。學者及業者認為措施無法吸引旅客到港，恐本地消費及零售、入境遊及酒店業均會繼續慘淡，再加上與內地通關無期，經濟仍舊一潭死水。

特首李家超昨率同兩個政策局官員召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布後日（26日）清晨6時起，從海外國家、台灣來港的旅客或港人毋須再於酒店檢疫3天，改為「0+3」。港府將大幅調整防疫策略，明日（25日）起，將暫停每日召開的疫情記者會，改以新聞稿形式公布疫情數字。

當局公布的4項放寬措施中，「0+3」廣受關注，抵港人士可在家中或一般酒店醫學監察3日，期間持有「黃碼」，可以外出，但不能進入食肆、酒吧等指定場所。3天過後則進入4天「自行監察期」，但會獲發「藍碼」，可與本地市民一樣如常生活、進入食肆等場所。按規定，抵港人士在入境首7日，需隔日強制核酸檢測，並且每日均須快測，當得到無染疫的結果才能外出。

另外，當局允許沒接種疫苗的香港居民登機回港，但非香港居民要來港仍需完成接種兩劑新冠疫苗；現時訪港者登機前須出示48小時核酸檢測證明，新措施改為24小時內快速抗原測試證明即可；另外，與內地的「來港易」、「回港易」不設名額限制，並適用內地所有地區。

新安排下，訪港人士在機場仍要進行核酸檢測，但毋須有結果才可離開，改為檢測即獲放行（Test & Go）。入境人士可自行乘坐公共交通工具離開，直接回家或酒店等候檢測結果。若果抵港人士於監察期間確診，港府將依本地個案處理，他們可留於家中、原有酒店隔離，前提是有獨立房間及廁所。若地點不合適，當局將送他們至社區隔離設施隔離。

李家超堅稱，本港維持不躺平策略，有關安排是考慮了民生、經濟活動、香港競爭力、入境便利等多方面因素，平衡各方面的需要而作出的決定。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，港府推行「0+3」明顯大落後鄰近地區，且抵港人仍需定期做核酸檢測，對旅客來說非常麻煩，既打擾其行程，訪客一定「人生路不熟」，且抵港後檢測到處都是穿滿醫護裝備的人，「好似去咗醫院咁」，必會打擊遊客訪港意欲，對旅遊業「根本無幫助」。他擔心相關措施對經濟提振作用有限，今年第4季的經濟仍會一潭死水。

本身是檢疫酒店營運總監的旅遊業促進會總幹事崔定邦亦指，措施不能吸引悠閒遊客來港，「無人願意嚟食飯盒」，估計只有少數商務旅客為公事訪港，或能刺激港人外遊，但無助本地消費及整體旅遊業發展，擔心本地酒店既沒有檢疫酒店生意，又沒有外來旅客入住，打擊恐更加嚴重，促政府盡快全面取消入境醫學監察等要求。

旅遊界議員姚柏良則指，是次放寬入境檢疫安排應視作「緩衝期」，期望到11月或更早階段進一步放寬至「0+0」。他又稱政府應擬訂對外復常的時間表與路線圖，讓本地和海外航空公司能夠及早計劃，將航班調回港，有序回復對外連繫。議員鄧家彪促政府提出短期便利旅客措施，如在會展或旅遊區設黃碼食店，以解決旅客食飯難的問題。

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