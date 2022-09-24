父伴女赴圖書館　竟當眾睇風月版　網民斥教壞細路

平日言行或足以影響孩子成長，家長要記得不時留意下自己舉止是否恰當。有女網民在社交平台反映，指近日見到一家三口在圖書館閱讀刊物，惟女童爸爸竟當眾看報紙的「風月版」。雖然她即場勸阻對方，並提醒要在小朋友前注意行為，未料被對方惡言相向，而網民的舉動亦引起爭議，有人批評男方「教壞細路」，但亦有人認為網民的舉動「多管閒事」。

Facebook專頁「生仔要考牌系列」日前分享該名網民的投稿，後者本周二(20日)在香港仔公共圖書館的兒童圖書館內，見到涉事男子正在睇報紙，惟「風月版」的頁面卻對住鄰座的小女孩，標題更寫住「H奶XXX」，相片亦展示出不雅姿勢。她見狀遂上前好心提醒，未料對方惡言相向，更直言旁邊女孩「嗰個係我女」。網民續指，當時現場有10多名小朋友，「份報紙雖然放喺圖書館，但絕對唔應該喺兒童圖書館閱讀，同展示畀在場嘅小朋友睇」。

待該名父親離開後，網民又與坐在旁的媽媽表示，「請你好好保護自己和在場小朋友」，惟對方反指「喺圖書館人員擺放版面問題喎」。網民強調自己親眼見到男子「拆咗份報紙出嚟睇」，認為不平則鳴，已向圖書館經理反映情況，對於該對父母亦不願置評。不少網民見到貼文後，留言意見不一，大多對港媽的行為不表支持。有人表示，「有啲人就算唔識做人父母，呢啲都係佢嘅自由」、「道德只宜律己，不宜律人」。但亦有人多謝網民出聲，保護在場小朋友。