龍華酒店疫下求存　無遊客不通關　恐一年內結業

新冠疫情重創本港經濟，不少具香港特色的百年老店排隊結業，令人唏噓；近日政府雖放寬入境至「0+3」，但仍難吸引旅客到港，更造成「有出無入」的困局，令傳統老店身陷三難局面。擁有逾80年歷史、以乳鴿菜式聞名的沙田龍華酒店在疫情下掙扎求存，生意大挫三分二，負責人坦言若香港繼續無了期防疫，恐捱不到一年就結業收場，步其他老店後塵。

沙田龍華酒店在1938年開張，初期是有12間客房供應的酒店，武打巨星李小龍曾在此處留宿；至八十年代龍華酒店轉型為食肆，屬香港碩果僅存的園林式酒家，不少中外遊客慕名而至。然而，在政府嚴苛的防疫措施下旅客盡失，負責人鍾太坦言生意額大跌三分二，慨嘆很多老店都捱不住而結業，龍華酒店現時都只靠老員工捱義氣與店方共存，每日都期盼與外國及內地通關；她又指不理解全球大多地方都視新冠為風土病時，港府仍堅持防疫。在疫下，鍾太將部分酒店場地租予電影公司拍戲並與民間團體合作辦藝墟，務求在「疫境」中轉型，惟多次活動亦因防疫理由被迫取消，她坦言飲食業前景黯淡，若防疫措施持續下去，只能無奈賣盤，步昔日著名的沙田露天茶座「雍雅山房」的後塵業結業，「龍華嘅特色喺香港絕無僅有，香港係東方之珠，但冇咗遊客真係會變成『死港』。」

龍華酒店發言人韋然就指，近日政府放寬入境措施是好開始，惟亦擔心目前旅客未能堂食，未必會立時吸納到大批客人到來，加上內地仍未通關，故此亦盼望港府會再調整入境安排，愈快取消檢疫愈好，讓遊客能夠真正坐下來享受龍華的美食及風景。而目前龍華交通不便，由沙田站前來要步行12分鐘，他提到政府在50年代徵用酒店的停車場以興建東鐵線的路軌，並承諾會興建一條路予龍華酒店，惟如今過了60年都無兌現承諾。該停車場面積廣闊，可停泊超過100輛車，政府亦說會在適時換地，至今杳無音訊，在疫情影響及交通不便的打擊下，龍華的經營愈見困難。事實上，持續近3年疫情，因嚴苛的防疫措施令百業蕭條，入境隔離趕絕遊客，近期放寬至「0+3」或令港人「報復式」外遊，因黃碼等制肘對旅客吸引力有限，本港多間依賴遊客維生的傳統老店相繼結業，包括香港仔珍寶海鮮舫、中環百年老店蓮香樓以及上環海安咖啡室等，當中珍寶海鮮舫不但結業，最後更沉入大海悲劇收場。