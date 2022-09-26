612基金涉限時內無申註冊　吳靄儀等6人續拒認罪

已解散的「612人道支援基金」5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，各否認一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，今(26日)在西九龍裁判法院受審。辯方一度爭議控方於開案陳詞中，對於612基金的政治背景着墨過多。主任裁判官釋除疑慮，強調法庭不會處理612基金的政治訴求是否正確，並重申案件僅聚焦基金是否屬於組織、被告是否幹事，以及有否申請註冊或豁免註冊等要項。

傳票控罪指稱，被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港，作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章社團條例5(1)的規定。控方的開案陳詞指，2019年6月12日政府修訂《逃犯條例》草案二讀的前夕起，示威者佔據金鐘及中環一帶並圍堵立法會，最終多人被捕。同月15日，吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩聯同時任民陣召集人岑子杰出席記者會，宣布612基金(原名為反送中受傷被捕者人道支援基金)成立及宗旨，表示會為抗爭者提供醫療或法律援助。及至7月6日，陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭出席記者會，指612基金會將政治訴求提升至國際層面，並任用真普選聯盟有限公司為基金保管人，定期公布籌款數字。

控方續指，6名被告在2019年6月28日 ，在一間律師行內簽署信託契約，承諾612基金的成立宗旨。612基金的官網列出其理念，亦用煽情手法鼓吹他人支持被捕人士，如被捕人士在訪問中表示怕被遺忘，「若被同路人唾棄，一切都無意義。」6名被告作為幹事，負責介紹612基金的成立、推廣其理念、呼籲公眾捐款、參與信託人會議以審批申請，以及制定財務守則。由2019年6月到2021年10月期間，基金帳戶共存入約2億7,000多萬港元，提取了共約2億6,300萬元，最終結餘7,000多萬元。

案件編號：WKS 4829-4834/2022