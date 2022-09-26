2男生涉阻撓執勤　與刺警工程師同被捕　還押待索閱背景報告

前年7月1日港島區有大批示威者遊行，並演變成警民衝突。一名防暴警在銅鑼灣制服一名學生期間，一名工程師突然以軍用摺刀刺傷防暴警員，最終在即將起飛往英國倫敦的航班上被捕，其女友事後更被指協助他逃離警方追捕而同被捕。另當日有2名學生於事件中被指阻撓該防暴警員執勤，事後亦被捕。工程師偕女友及另外2男生今(26日)在區院就事件受審，其中工程師及兩男生分別承認暴動及蓄意傷人罪等，還押至10月13日量刑，期間待索閱他們的背景報告；工程師女友則否認意圖妨礙司法公正罪受審。

4名被告依次是被告黃鈞華(25歲，工程師)、羅玨琛(20歲，學生)、周霈霖(20歲，學生)及張芷程(26歲，培訓生，案發時為黃的女朋友)。黃與羅、周承認一項暴動罪，指他們於2020年7月1日在銅鑼灣高士威道一帶參與暴動；黃再承認一項有意圖而傷人罪，指他同日於銅鑼灣高士威道皇仁書院外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。羅則再承認一項抗拒警員罪，指他於同日同地抗拒正在正當執行職務的警員25116；周亦再承認一項故意阻撓警員罪，指他於同日同地故意阻撓警員25116。另外黃及張則同被一項作出意圖妨礙司法公正的行為罪，控兩人同日在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正的行為，即協助該黃鈞華逃避香港警務處逮捕的行為。黃、張二人皆否認此罪，但黃此罪則獲法庭存檔，張需就此罪接受審訊。

3人承認的案情指當日下午，有大批示威集結在銅鑼灣高士威道一帶、堵路及叫口號，期間有片段拍到羅、周二人曾以雪糕筒架設路障。警方雖展示藍旗並作出警告，要求示威者散去，但不得要領。其時，警員25116看見羅以黑傘指示其他人逃跑，於是上前追截，並一度將羅制服在地。惟羅激烈爭扎，周及其他示威者亦衝前包圍警員，試圖拉走羅，警員更遭拳打腳踢及被人用傘及磚頭等施襲。期間，黃突然衝前，以軍用摺刀插警員的左上臂近肩膞位置，令警員血流如注，放開羅後倒地。3名被告及示威者隨即逃離現埸。黃後於傍晚7時許，被閉路電視拍到在觀塘碼頭徘徊，並在污水處理廠外把載有衣物及軍用摺刀的黑色袋掉進海中，警方其後在海底尋回該袋。

較早前，則有片段拍到黃的女友與朋友曾行經銅鑼灣多區，後與友人坐巴士離開往新蒲崗期間，女友曾以電話搜尋機票、航班等資料，期間又曾致電黃。黃後在晚上8時許與女友匯合，2人並有交談，黃並購買一張國泰航空當晚由香港出發往倫敦的機票。2人後一同離開餐廳，並返回黃的住所，黃再帶行李箱與女友登上一輛私家車離開往機場。途中，有人以女友的信用卡替黃購買一張同年7月20日由倫敦往台北的機票，黃亦曾在東涌下車往提款。黃到達機場後獨自下車並登機，他是唯一在當日購買機票及最後一名登機乘客。黃登機後透過通訊軟件Telegram與一名人士以訊息對話，當中提及黃表示了機，對方則向黃提醒有警車及警員到達機場，着黃保持沉默等。警員及後與職員登機，並把黃帶離發機及以蓄意傷人罪拘捕黃。警方在其行李搜出多種貨幣及一張已過期的BNO影印本等。

而黃的女友當晚則原車返回其鴨脷洲住所，並再次瀏覽有關國泰航班等資料，翌日早上並棄置電話，換上一個新電話及一張預付電話卡，並分別購買由香港飛往台北、台北飛往倫敦的機票。在黃首度被帶上法庭提堂時，其女友則取消了機票，後在7月9日被捕。羅、周二人亦於同月16日分別在家中被捕。遇剌警員事後被送往醫院救治，診斷其左肩有2厘米裂傷，雖翌日出院，但及後因發燒及傷口感染而再到醫院求醫，事後獲發106天病假。警員傷勢對他有長期影響，事後只能獲派行政工作，而未能選擇到衝鋒隊或交通部執行前線工作。

案件編號：DCCC 189､210､809/2021