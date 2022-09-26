工程師認於TG頻道倡傷人製炸彈　判囚42個月

一名工程師3年前在通訊軟件Telegram設立「實用工程知識分享頻道」，圖文並茂寫「格鬥攻略」，教人襲警及製造炸藥，並表示「希望能夠令各位發個好夢」。他早前承認串謀煽惑他人蓄意導致身體受嚴重傷害及串謀煽惑他人製造炸藥2罪，今（26日）在區院被判入獄42個月。暫委法官劉綺雲指，涉案頻道有逾2萬人訂閱，人數眾多，被告行為持續危害公眾安全。法官最後分別以監禁5年為2項控罪的量刑起點，認罪扣減後刑期45個月。由於兩罪性質類近，顧及整體量刑原則，下令刑期同期執行。另考慮他配合調查，重犯機會低，酌情扣減3個月，總刑期為42個月。

現年30歲被告許智傑，報稱從事冷氣工程。他承認於2019年7月2日至2020年5月28日，串謀煽惑Telegram使用者蓄意嚴重傷害他人及製造炸藥。法官判刑時指，被告不只轉載貼文，還主動參與，積極作資料分析和提供意見，鼓吹他人「無底線」地違法，部分傷害他人方式極具殺傷力，更有致命風險，持續對公眾安全產生潛在威脅。

案情指，至被告被捕當日，涉案頻道共有逾2.2萬名訂閱者，及有2000多條訊息，當中的22條訊息涉及煽惑他人製造武器和陷阱，如教人把螺絲帽裝在爬山杖上變「打狗棍」來襲警，又教人自製彈弓、投擲汽油彈等；另有26條訊息則有關製造爆炸品，有關內容提及三碘化氮、製造硝酸鉀等化學物品。被告警誡下稱「我都係轉載其他人內容」及「只是工程技術交流」。

案件編號：DCCC 1105/2020