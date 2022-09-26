多65地納強檢名單　大埔佔5處包括太湖山莊

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約94%預約名額。政府明日將於柴灣興民邨、南區石排灣邨、樂富德強苑及荃灣象山邨重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至本周三。

污水驗出病毒的地點如下：

1.將軍澳景明苑曦景閣

2.沙田瀝源邨福海樓

3.將軍澳景明苑暉景閣

4.藍田德田邨德盛樓

5.大埔新華安里1至23號

6.大埔大埔頭太湖山莊

7.西灣河逸濤灣冬和軒

8.西灣河逸濤灣春瑤軒

9.西灣河鯉景灣怡茵閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳雍明苑澤明閣

2.大圍美田邨美滿樓

3.黃大仙翠竹街6號鵬程苑

4.粉嶺華心邨華冠樓

5.將軍澳煜明苑煒明閣

6.粉嶺皇后山邨皇順樓

7.秀茂坪寶達邨達富樓

8.沙田碩門邨美碩樓

9.馬鞍山頌安邨頌德樓

10.筲箕灣東駿苑銀駿閣

11.青衣牙鷹洲街3號青雅苑

12.屯門友愛邨愛信樓

13.大埔逸雅苑逸榮閣

14.沙田沙角邨雲雀樓A座

15.香港仔石排灣邨碧月樓

16.牛頭角彩福邨彩樂樓

17.屯門澤豐花園澤富樓

18.天水圍天耀二邨耀昌樓

19.東涌迎東邨迎喜樓

20.葵涌石蔭邨智石樓

21.觀塘翠屏南邨翠杭樓

22.慈雲山慈民邨民健樓

23.觀塘順安邨安逸樓

24.大埔富雅花園1座

25.鑽石山龍蟠苑龍珠閣

26.馬鞍山頌安邨頌智樓

27.荃灣尚翠苑翠河閣

28.上水天平邨天怡樓

29.柴灣怡翠苑暢怡閣

30.屯門兆軒苑逸生閣

31.鰂魚涌康怡花園G2座

32.將軍澳維景灣畔5座

33.天水圍嘉湖山莊麗湖居2座

34.九龍塘畢架山花園4座

35.長沙灣李鄭屋邨和平樓

36.油塘油麗邨雍麗樓

37.柴灣小西灣邨瑞樂樓

38.長沙灣昇悅居7座

39.沙田蔚景園1座

40.葵涌荔景邨風景樓

41.大角咀港灣豪庭5座

42.牛池灣坪石邨紅石樓

43.將軍澳日出康城晉海1A座

44.將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)

45.沙田翠湖花園F座

46.大埔富善邨善景樓

47.天水圍天澤邨澤潤樓

48.荃灣象山邨秀山樓

49.青衣青康路10號青盛苑

50.荃灣荃灣中心南京樓

51.樂富德強苑德賢閣

52.元朗朗屏邨寶屏樓

53.柴灣興民邨民逸樓

54.沙田沙田第一城8座

55.葵涌大窩口邨富榮樓

56.藍田平田邨平誠樓