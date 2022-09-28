「機哥」伴學減自閉　中大團隊獲提名　國際數碼教育奪亞

被譽為資訊及通訊科技界「奧斯卡獎」的「全球資通訊科技卓越獎」，旨在表彰全球各地透過數碼創新應用科技改善人類福祉並具傑出表現的人士及公私營機構。香港中文大學團隊憑創新教學計劃「機哥伴小星」，在今屆「數碼教育及學習」類別勇奪亞軍，為香港唯一獲獎團隊，成就備受國際肯定。

今屆大會共收到逾百個提名，涵蓋智慧城市、醫療、教育及經濟等多個範疇，共20個機構獲頒大獎，另頒發7個亞軍及6個優異獎。而中大教育心理學系教授蘇詠芝教授及其團隊於2016年開展「機哥伴小星」計劃，並於2020年成立「智趣伴星途有限公司」，為3至18歲自閉症學童提供社交機械人介入治療，包括運用機械人教導自閉症兒童所需的社交和行為表達技能，以提升他們的語言溝通技巧及自理能力，是本港以至區內在這領域的先驅。課程提供粵語、普通話及英文版本，至今已服務2,200名來自香港、澳門、英國，以及澳洲等地的自閉症學童。

蘇直言能與來自世界各地的資訊及通訊科技界精英角逐國際大獎並獲得亞軍，是對團隊多年來努力研究將機械人引入自閉症學童教育的肯定。他衷心希望日後會有更多輔助特殊教育的先進科技面世，增進自閉症兒童的學習體驗，惠及更多家庭。