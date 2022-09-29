博愛江夏圍村二期年底落成　998個單位今起可申入住

全港最大規模的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」第一期已於今年5月正式入伙，第二期單位合共998個單位亦將於今年年底落成，並由今日(29日)起至下月20日接受申請，為輪候公屋3年或以上的低收入家庭或現居於惡劣環境、有迫切需要的人士提供臨時居所。

申請人需要符合以下其中一種的特定資格，分別是甲類為輪候公屋不少於3年的人士/家庭，以及乙類為居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房的人士/家庭。截止申請日期及時間為下月20日下午5時正。租金方面，非綜援受助人租金，1至2人單位平均每月需支付2,130港元，首12個月有優惠租金為1,917港元；3至4人單位平均每月需支付3,190港元，首12個月有優惠租金為2,552港元；5至6人單位平均每月需支付4,150港元，首12個月有優惠租金為4,059港元。至於綜援受助人租金，則按照綜援租金津貼上限收取。暫准居住年期為2年，可按情況續租。

「博愛江夏圍村」佔地約48萬平方呎，由8幢4層高的住宅大樓及2幢便利設施服務大樓組成，合共提供1,998個單位，每個單位均配備獨立洗手間、浴室、煤氣熱水爐、煮食空間及窗口式冷氣機，以配合不同人士或家庭需要，同一時間可容納約6,000人入住，整個項目年期內預計可惠及近4萬名基層市民。該項目亦建有兩棟服務設施大樓，並引入多項社區配套服務，包括超市、社區飯堂和餐廳、中西醫療和牙科服務、青少年兒童家庭中心和長者服務中心等，並將舉辦多元化社區活動供村內住戶及鄰近居民參與，協助他們融入社區，實現和諧共融。另外，該項目亦獲九巴開辦往來「博愛江夏圍村」至大欖轉車站的巴士路線(251C)，而博愛醫院也將繼續爭取開設村巴及專線小巴，以建構更完善便利的交通網絡，讓居民與市區輕鬆接軌。