政Whats噏：唔回應「扮業界代表」　黃家和堅持0+3影響餐飲業

真理有時愈辯愈明，但都要保持君子動口不動手嘅原則。講緊嘅就係立法會飲食界議員張宇人日前不點名批評有人「扮業界代表」，話「0+3」會影響飲食業生意，惹起大家紛紛搵「中槍」嘅人士，其中香港餐飲聯業協會會長黃家和似乎榜上有名。黃今日（29日）出席一個活動時，就笑住話唔會特別回應對方嘅言論，但堅持「0+3」措施對部份餐飲業生意有影響。又嚟，唔知張宇人會唔會繼續發炮呢？

黃家和話5個飲食業商會已聯署去信行政長官同醫務衞生局局長盧寵茂表達相關憂慮，話唔少市民已計劃外遊，特別係聖誕同新年嘅日子，航空公司亦部署大量增加航班，有機會削弱市民留港嘅消費意欲；另一方面，海外人士入境香港後，首3日因持黃碼入唔到食肆用膳，措施短期係會不利部分行業嘅生意。

所以佢都期望政府放寬目前針對飲食業嘅限制，包括增加酒樓及婚宴的每枱人數上限，甚至提議如果大膽啲，甚至不應該再對人數設限。今次嘅隔空回應似乎唔會就咁完結，查實當時張已直斥「該位業界代表」，毫無科學根據，而飲食業界嘅代表亦都係「只此一個」，就係佢本人喇！睇嚟事件隨時掀起另一場戰火喇！