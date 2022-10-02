「安全智慧工地」首階段試行完成　發展局冀明年初擴大採用

上月初發生的秀茂坪安達臣道地盤工業意外，令人關注工地安全，發展局局長甯漢豪今日(2日)在網誌表示，近年政府與業界積極推動使用新建築技術和創新科技，以提升工地安全及安全管理文化，各個試點項目印證「安全智慧工地」系統對提高工地安全成效顯著。發展局會全力推展第2階段，以期在明年年初在超過3,000萬港元的工務工程全面採用有關系統。

網誌中，發展局副秘書長（工務）黃恩諾表示，發展局於2020年起在個別工務工程合約推展「安全智慧工地」系統。現時，我們已大致完成首階段的試行計劃，在8項不同性質的工務工程合約試行有關系統。水務署總工程師連登泰表示，海水化淡廠的工地能實時收集數據，並傳送到工地的一站式管理平台，讓工程團隊掌握整個工地的狀況。當發現有危險時，會即時提醒在場的安全管理人員和工友。此外，管理平台能收集相關工地安全表現數據並進行分析，讓工程團隊更了解工地狀況，從而針對性地調整工地安全措施。

此外，現時工地亦採用其他科技，保障工友安全，包括不少工地已開始採用虛擬實境的安全訓練教材；工程團隊以智能裝置來監察具高風險的工作，提高安全警覺性；團隊亦為重型機械設置了全景防撞監察系統，有效消除機械運作時的「盲點」等。

至於私人工地方面，局方成立建造業創新及科技基金(基金)，透過建造業議會的協作，資助業界採購及應用創新科技，加強工地安全及提升生產力。在推展「安全智慧工地」方面，當局會和建造業議會合作，希望議會能找到更多安全系統的樣板，讓業界參考採用，然後透過基金資助業界應用系統，期望明年上半年完成。