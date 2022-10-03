假難民禍港不停　促隔離營闢作禁閉營

假難民為禍香港多年，過去10年，港府已耗費85億元在他們身上，猶如無底深潭；惟部份假難民藉免遣返聲請程序留港期間，從事黑工，甚至犯下械鬥、販毒及勾結黑幫等嚴重罪行，長年成為本港的「毒瘤」，甚至在本港治安上埋下「炸彈」，社會早有聲音，要求港府退出在殖民時期簽下的《禁止酷刑公約》，長遠可杜絕再有人借公約滯港犯案。適逢本港在疫情期間，建立起多個方艙醫院及社區隔離設施，有議員及學者表示，當疫情結束後，可利用偏遠的隔離設施闢作有關人士的禁閉營，作為過渡安排，長遠計則要求中央政府退出公約。

據警方回覆，今年首7個月，涉及非華裔人士干犯罪行而被捕人數有1,512人，當中持「行街紙」人士有382人，即超過25%，其中涉最多人犯的是店舖盜竊，有85人，其次是嚴重毒品罪行，有49人，第三是雜項盜竊，有48人，第四是傷人及嚴重毆打，有35人；相較去年全年，持「行街紙」犯案的929人，今年初至7月的相關數字已佔逾4成，顯示涉及假難民的犯案從未休止，儼成社會「毒瘤」。而今年6月發生的中環槍擊案，兩黑幫疑因毒品及非法賭檔利益問題而起仇殺，當中亦有牽涉假難民。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，假難民長年對本港治安帶來破壞及財政負擔，他贊成以方艙醫院及社區隔離設施，以過渡性安排作為禁閉營，其他地方如澳洲亦有類似安排，情況有如以前的越南難民營一樣，但陳認為，假難民較越南船民更為兇悍，一定要聯合多個紀律部隊人員管理禁閉營才可應付，如警察及懲教人員等；而選擇作為禁閉營的位置必定要遠離人煙，如河套區，否則會對市民安全構成威脅，亦不會浪費市區用地。

議員葛珮帆表示，現時用作羈留假難民的設施，如屯門青山灣入境事務中心，亦有不敷應用情況，她贊成日後可將隔離設施改裝成羈留中心，如加建圍牆、紀律部隊人員管理及提升裝備等，專門用作羈押犯案假難民，待他們服刑完畢及核實不屬難民身份後，即時將他們遣返；而據資料顯示，99%聲請者都不是真難民。葛進一步解釋，基於人道理由，沒有犯案的聲請者，是不能將他們送入「禁閉營」，滯港假難民有經濟誘因而留港「搵快錢」，從事黑工，甚至販毒及勾結黑社會犯案，她建議執法人員加強巡邏及加重聘請非法勞工僱主的刑罰。而一旦發現假難民犯法，就將他們送入羈留中心，而負責假難民覆核身份案件的司法機關，亦需要加快處理，雙管齊下才有望減少假難民「毒瘤」。