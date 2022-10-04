疫下市民捐血次數暴跌6成　學會籲定期捐血

新冠疫情升溫時，市民減少外出避疫，連捐血意欲都急降。有調查發現，在過往有捐血習慣的受訪者中，疫下捐血次數暴跌約6成，而「無心情捐血」者的比率亦高達68%。另外，近40%曾捐血者因疫情減低捐血意欲，主要是擔心外出受感染；縱使疫情現已緩和，在捐血意欲低的受訪群組中，超過80%人沒有重拾捐血的習慣。

香港臨床血液管理學會在7月委託香港民意研究所，以問卷方式，訪問400多名18至50歲市民，63%人曾經捐血。這批受訪者在首4波疫情期間，捐血次數由疫情前平均每年1次，減少至0.4次，在第5波疫情高峰期，更有近90%人沒有捐血。調查另顯示，受訪者對血液用途存有誤解，例如疫情期間非緊急醫療服務削減，誤以為血液需求同時減少，以及不知道或高估血液成分貯存期等。

學會解釋，本地血液供應一向是自給自足，依靠市民經常捐血。但因應人口老化問題持續，本港每年血液需求量出現3至5%的加幅。有見及此，醫學界早在2015年推行多項病人血液管理措施和呼籲市民定期捐血。雖然計劃在2018年漸見成效，但新冠肺炎的爆發減低港人捐血的意欲，影響血液的收集。學會強調，血液保質期可短至5天，而「人造血」尚在研究階段，沒有替代品，呼籲市民情況許可下應定期捐血，讓病人可以輸血續命。