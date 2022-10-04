政Whats噏：商用電動車上高速要許可證　議員轟法例無與時並進

為減低碳排放，從而改善香港嘅空氣質素，政府近年力推電動車，仲喺舊年公布《香港電動車普及化路線圖》，時任環境局局長黃錦星更揚言淘汰燃油車係大勢所趨。之不過，即使同樣係電動車，現時商用電動車需先申請「快速公路許可證」，先可以喺高速公路行駛，但電動私家車就無此要求。就呢個「同遮唔同柄」嘅現象，7位議員日前聯署致函運輸署署長羅淑佩，冀商用同私家電動車睇齊，以免窒礙電動車市場發展。

話說有汽車業界向議員反映，話商用電動車需每年申請「快速公路許可證」嘅要求已經不合時宜，況且申請需時1至3周，實在費時失事。而有份聯署嘅議員林琳就話過去車輛以內燃機引擎為主嘅時代，政府為求高速公路嘅安全同交通管理，訂下車輛引擎汽缸容量唔少於125立方厘米先可使用高速公路嘅規定，鑑於電動車唔會有引擎同汽缸，電動車車主需另外向運輸署申請「快速公路許可證」，至可以喺高速公路行駛。然而喺10年前，政府豁免電動私家車、電動電單車同電動機動三輪車申請快速公路許可證，但商用電動車就至今仍然維持舊有做法。

本身都係電動私家車車主嘅林琳，認為有關法例未能因時制宜，事關科技一日千里，今日嘅電動車無論續航力同功率都遠勝舊時，就算商用電動車亦有足夠功率馬力同車速喺高速公路行駛，佢敦促當局豁免商用電動車申請「快速公路許可證」，同私家電動車嘅要求保持一致。

都有參與聯署嘅議員李鎮強，就話10年前政府只豁免電動私家車、電動電單車同電動機動三輪車申請快速公路許可證，當時對電動車市場嘅影響輕微，畢竟當時已登記嘅商用電動車為數甚少，譬如電動輕型貨車只得5輛、電動私家小型巴士4輛、電動中型貨車同電動私家巴士各一輛；加上當局又擔心，若果內燃機以外嘅載具都毋須「快速公路許可證」，林林總總嘅電動可移動工具如電動單車、電動滑板等都有可能喺高速公路出現。佢認為既然淘汰燃油車係政府嘅長嘅目標，而電動商用車輛嘅性能又有大幅改善，當局倒不如趁早修改法例，訂立包括電動車在內嘅新能源車輛，要符合某個「額定功率」方可行駛高速公路，同埋要限制載具嘅外形特徵，以杜絕電動可移動工具闖入高速公路。

佢又話氫能載具效率較電動車更高，更符合商用要求。不過氫能嘅安全標準好高，必需要有相應嘅消防法例，先至可以形成氫能加氣站同管道等配套，繼而喺道路上普及使用。