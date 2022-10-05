廉署推誠信風險管理懶人包　助建築公司防貪

香港建造業每年工程量超過2,000億元，由於工程涉及龐大金額，程序複雜，貪污風險亦較高。廉政公署過去3年平均每年接獲建造業的貪污投訴100多宗，包括合約判授、工人招聘、發放工程款項及工程監督等，故廉署防止貪污處制定了一套「誠信管理系統」，包含誠信政策、誠信培訓及誠信風險管理3項元素。其中製作了4套誠信風險管理懶人包，助建築公司識別高誠信風險項目及制訂控制措施。

防止貪污處助理處長霍廣文表示，誠信風險管理是根據廉署對貪污投訴和案件，以及一系列的措施作出分析研究後，就不同工作範疇中，識別出高誠信風險項目並制定相應控制措施。例如在建築公司進行招標採購的貪污舞弊案件中，識別招標採購的誠信風險，包括建築公司員工於供應商或投標者的公司有財務利益或串通某承辦商，因而在制訂招標文件、處理投標文件、評審標書等程序上偏袒及優待某一供應商、投標者或串通的承辦商，以致承辦商中標。他舉例，有業主就酒店建築項目，委派項目經理為一個1億港元工程招標，該經理推薦4間公司投標，但無申報其子及僱員在其中一間公司有股份，該公司最終雖無中標，但經理運用其影響力游說業主，最終抽出其中2,300萬港元工程予該公司。相關人等被控串謀詐騙，有涉案者最高被判囚39個月。

4套供建築公司使用的誠信風險管理懶人包，涵蓋報價方式採購、招標採購、企業誠信與管治及員工管理，共有20個誠信風險及約100個控制措施，從預防、偵測和教育3方面，助公司三管齊下堵塞貪污漏洞。整個誠信風險管理過程以表列形式，建築公司只需簡單按照風險識別、風險評估、控制及緩減、監察及回顧等4個步驟，便可檢視面對的風險。

至於誠信政策及誠信培訓則已經應用，其中發展局於2021年3月率先將兩者納入為公共工程承建商的註冊要求；同年9月啟動「誠」建商約章，廉署、建造業議會及發展局向私營建築公司推廣「誠信管理系統」；今年4月起，建造業議會將誠信管理，納入註冊專門行業承造商制度的註冊核心要素之一。建造業議會註冊專門行業承造商制度專責委員會主席陳志超工程師呼籲，不論是否在相關註冊制度下的公司，只要是建築界一分子，就應踴躍參與約章，主動建立及執行「誠信管理系統」。