港初創研活化卵子技術　增人工受孕成功機率

晚婚晚孕愈趨普遍，生育亦成為難題，不少女性會選擇「凍卵」、甚至人工受孕（IVF）以保留「一線生機」。有香港生物科技初創企業研發專利技術為卵子「充電」，從而提升人工受孕的成功機率，為受生育問題困擾的家庭帶來新希望。目前正與威爾斯親王醫院輔助生育技術中心合作，近50名女士已透過技術改善卵子質素，首名嬰兒預計於明年誕生。

「優殖」是香港貿發局初創培育計劃的優勝初創之一，創辦人、中大生物醫學學院副教授李天立稱，人工受孕的整體成功率不足四成，若女性超過35歲更難受孕。現時IVF會以賀爾蒙刺激卵巢排出卵子，可短時間內獲得多粒卵子，但當中不成熟卵子會被丟棄。女性一生只能排出300至400粒卵子，其質量會隨年齡增長而懸崖式下降，為IVF添難度。

團隊抱着「一粒都不能少」、「粒粒皆辛苦」的宗旨，希望用最新科技「救卵」，把不成熟的卵子自然發育為可用的卵子。他們綜合臨床科學、再生生物醫學、基因組學、生物醫學工程和生物訊息學知識，「救卵」過程就像以外置充電器為手機快速充電，讓卵子回復「正常運作」。團隊還提供「析卵」（EggCheck）服務，透過卵子分離、核酸分離及專有基因網絡分析技術，評估卵子質量，協助女性和臨床醫生對IVF和卵子冷凍計劃做出更好決策，減輕準媽媽的精神壓力。團隊將集資800萬美元（約6,200萬港元），拓展內地和東南亞業務，以及在歐美及內地申請專利。