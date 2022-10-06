疑公院醫生拒發免針紙　何栢良倡仿傚外國　由指定診所發行

由7名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，所發出的逾2萬張豁免接種證明，將於下周三(12日)起失效。事發後有公院醫生拒絕再為病人發出免針紙。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(6日)在電台節目上建議，政府可參考外國，設立指定診所處理市民免針紙申請。英國、澳洲及意大利等國仍實行疫苗通行證時，都是由指定診所或醫生發出免針紙，避免不同醫生專長不同而產生不一致的判斷。

他解釋，7西醫被捕後，得悉有病人以往可在同一醫生取得免針紙但近日被拒，可能是醫生因應新的醫學資訊而出現不同判斷。他強調社會對免針紙的討論，應集中在何時可以為暫時不適合接種人士打針，而不是取得免針紙的方法。他另表示，近日歐美及南亞出現的新型變種病毒株，是現有主流病毒株的後代，差異不大，故現有疫苗仍可有效防重症，呼籲市民不必太過憂慮。

香港病人政策連線主席林志釉則指出，曾收到市民求助，表示有涉嫌濫發免針紙的醫生被捕後，過往公立醫院醫生曾為他們發出免針紙，但之後遭拒絕。其中一位免針紙被作廢的病人亦求助，林為該病人轉介另一位醫生，醫生看過病歷後確認其有醫學需要，故再向他發出免針紙。他認為政府過去一直強調《基本法》，建議政府應解釋作廢免針紙的法律基礎，向大眾交代理據。