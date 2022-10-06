港府提升驗疫服務　85檢測中心涵蓋18區　步行15分鐘可到達

港府今日(6日)公布，將由即日起​陸續落實一系列提升社區檢測服務的措施，務求把社區檢測服務做到「多、準、快、易、平」，進一步便利市民接受核酸檢測。其中85個社區檢測中心將涵蓋全港，大部分鄰近港鐵站，步行最多15分鐘可到達。

有關措施包括將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，連同現有的19個社區檢測中心及明日(7日)起在北角汽車渡海輪碼頭遊樂場新增的社區檢測站，合共85個社區檢測中心或檢測站在常規化後，會組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍。粗略估算，約7成人口由居所步行最多15分鐘、約一公里範圍內，即可到達社區檢測中心或檢測站。

同時，當局會延長並劃一社區檢測中心和社區檢測站的服務時間。32個室內或有蓋的社區檢測中心，開放時間為每日早上8時至晚上8時；愉景灣社區會堂的社區檢測中心則在早上10時至晚上8時開放；其餘52個室外的社區檢測站，開放時間一般為每日早上10時至晚上8時，但包括灣仔修頓遊樂場、觀塘秀明道公園、藍田配水庫遊樂場等，部分使用量較高的社區檢測站的開放時間則為早上8時至晚上8時。

另外，由本月下旬起，85個社區檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，其中「標準自費服務」會在採樣24小時內收到核酸檢測結果證明，服務收費上限為150港元；「特快自費服務」則在採樣12小時內收到結果，服務收費上限為240港元。確實推行日期容後公布。至於接受強制檢測、特定群組合資格人士、公立醫院及院舍探訪人士，以及所有60歲或以上長者，仍可繼續在社區檢測中心和社區檢測站接受免費檢測。

另由11月初起，當局會擴展現有的預約檢測服務安排，屆時預約服務將由現時只涵蓋約40個檢測點，陸續擴展至全部85個社區檢測中心或檢測站。同時，會為特定高風險人士設立「綠色通道」，減少現場輪候時間。而「願檢盡檢」人士方面，亦必須自11月起，使用「檢測登記碼」方可接受免費檢測。他們需預先經「安心出行」流動應用程式自行填報登記資料，及生成用戶專屬的「檢測登記碼」二維碼，以供每次進行檢測時作即場掃描，取代人手輸入資料，簡化核酸檢測的登記流程。