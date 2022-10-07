前員工拒回巢　國泰薄酬聘4000空姐空少　應徵者不足四分一

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，陷入人手荒。疫情期間一度以節流為由，無情裁減數以千計員工，導致人手長期不足，今(7日)竟厚顏舉行招聘會。會上約有200場面試，目標招聘4,000位員工，惟目前僅收到約1,000份申請。此外，國泰表示是次招聘的職位均為初級空中服務員。換言之，就算過往具備相關工作經驗的應徵者，亦只能擔任初級職位，由頭做起。

根據招聘會的資料，新入職的國泰空姐空少底薪只有約9,100港元，國泰雖聲稱具備90小時飛行時數，連同其他津貼後月薪可達18,000港元。不過，機艙服務部總經理毛潔瓊表示，目前一般的空中服務員1個月只能飛1至2班機，意味新入職的員工薪酬亦減少，難以達至國泰所指有競爭力的薪酬。

前來應徵的潘小姐擔心，萬一再爆發新一波疫情會遭受減薪或解僱。而另一位剛畢業的應徵者霍先生則未清楚航空業的發展前景：「做落先清楚知道。」此外，亦有前國泰員工表示「不走回頭路」，又透露國泰曾主動聯絡前員工，表示有意再次考慮聘請他們，卻被部分員工「請食檸檬」。國泰企業事務總經理黃文傑亦承認，目前國泰的運力只恢復至疫情前的16%，國泰約3成飛機仍在外國，準備需時。問及萬一再爆發新一波疫情，會否再考慮扣減工資或者再次解僱員工時，黃未有正面回應，僅稱「將來情況好難講，專注目前的招聘。」