香港助晚期病人支援不足　陳木光建議加強紓緩治療服務

香港漸趨高齡化社會，但對長者及其照顧者支援仍然不足。善寧會營運總監暨賽馬會善寧之家院長陳木光今日（8日）於電台節目上表示，根據社區善別輔導的服務統計，40至64歲因喪親而尋求哀傷支援的比例最高、佔服務人次55%，當中大部分為喪偶。而隨着人口老齡化，長期病患的人數不斷增加，基層醫療服務需求日見緊張，對支援晚期病人的社區資源十分不足，市民或病人接觸紓緩治療的資訊有限，難以推廣安撫病人及照顧者身心的紓緩治療。陳木光建議，政府可加強基層醫療中的紓緩治療服務，除紓緩公營醫療壓力外，更可令病人和照顧者身心得到照顧。

陳木光指，香港人口老齡化，不少雙老或獨居長者，命長卻頑疾纏身，身心飽受煎熬，照顧者壓力也相當沉重。面對本港臨終服務不足，紓緩治療卻未得到推廣。陳認為，紓緩治療服務對象以病人家庭為單位，除照顧病人外亦會為照顧者提供支援，包括處理病人的痛症和徵狀控制，並為病人和家屬提供輔導、處理情緒困擾，鼓勵和教導病人及家屬幫助病人維持基本社交生活。面對香港高齡化社會，晚期病人愈來愈多，紓緩治療即便未能將危疾重病逆轉，也可令病人和家屬在過程中減少痛苦和困擾，讓病人安穩地完成人生最後的旅程。

陳木光建議，政府應加強基層醫療中的紓緩治療服務，制訂長遠醫療政策，例如增加培訓紓緩專科醫護人員、加強公眾教育及推廣、與社福機構協作等；同時可增加外展紓緩醫護團隊，安排醫護團隊專責到院舍及長者日間中心，向長者講解紓緩治療及相關支援服務。