8警涉毀露宿者家當屈藏毒　首被告改聘大律師　料須重新排期

8名警員前年兩次在深水埗通州街公園採取反罪惡行動期間，涉嫌破壞露宿者家當、誣衊露宿者藏毒、對露宿者造成身體傷害等，其中一名受害露宿者「阿十」事後更在囚室內自殺身亡。8警事後分別被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及公職人員行為失當等10罪，案件轉介區域法院處理，今天原定(10日)開審。惟辯方其中一名代表大律師，曾處理案中受害露宿者的一宗刑事案件，在控方同意下，該辯方大律師退出聆訊。鑑於首被告須改聘大律師，次被告亦確診新冠肺炎，案件須押後至11月24日提訊，預料須重新排期審訊。

案中8名被告依次為30歲男警郭展昇、29歲男警韓廷光、29歲男警梁飛鵬、29歲女警龐雋詩、44歲警長林華嘉、25歲男警莫志成、25歲女警尹栢詩及27歲男警陳守業。代表郭的大律師鍾偉強今告知法庭，他於上星期五(7日)收到控方資料，得悉控方證人阮文山另涉他案而在扣押當中，而鍾憶起早前擔任暫委法官時，自己曾處理阮的案件，為免曾接觸本案以外的資料及引起證人尷尬，鍾今天提出退出聆訊，意味着郭須透過法援署改聘其他大律師。控方亦同意鍾的申請，而其他辯方大律師均沒有反對，申請最終獲法官張潔宜批准。另外，韓的代表大律師亦指韓確診新恐肺炎，故今天缺席聆訊。

控罪指，郭、梁、陳於2020年2月4日在通州街公園涼亭非法及惡意對阮文山的身體加以嚴重傷害；韓作為警員目睹以上事件但沒有採取任何步驟阻止，被控在公職行為中失當；梁、龐、林、陳則分別企圖遮蓋公園涼亭及湖邊的閉路電視鏡頭，被控意圖妨礙司法公正。

郭另被控兩項刑事損壞，指他於2020年2月24日在通州街公園涼亭損壞屬於阮文山的一個黑色膠箱，同日在公園湖邊損壞不知名人士的一包米、9罐罐頭、兩個膠箱及一個膠櫃連抽屜；韓作為警員目睹以上事件但沒有採取任何步驟阻止，被控在公職行為中失當。林、莫、尹各被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，指他們於2020年2月4日至5月21日期間，在記事冊及證人口供作出虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷LE Van Muoi(阿十)。

案件編號：DCCC123/2021