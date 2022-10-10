政whats噏：單靠提高罰則治標唔治本　陳沛良倡推職安健意識

工地零意外，平安地歸來，相信係好多工友嘅心聲。雖然港府建議提高職安健條例嘅刑罰，包括將最高罰款提高至1,000萬港元同2年監禁，但單靠提高罰則，而無加強職安健意識，只係治標不治本。其中議員陳沛良今日(10日)出席由建造業議會舉辦嘅有關建築安全設計項目開班儀式，就強調要建立一套行之有效的職安健推廣文化及執行機制，引入建築安全設計嘅概念，不過實際操作係點呢？

陳沛良認同檢討職安健法例現有罰則力度，但唔研究點樣提高僱主及僱員嘅職安健意識，係無法有效減少喺工作地點發生嘅意外，佢仲舉例指過去10年致命工業意外數目一直徘徊喺每年20宗左右，並無減少迹象。佢質疑現時職安健規管制度，持責者角色定義與責任定位係咪完全合理有效，係咪可以喺整個工程項目週期內有做到監督識別、加強巡查執法同改善管理措施。

問題咁多時，佢就提出提高職安健意識係預防工業意外發生嘅根本，包括引入建築安全設計概念，令相關持責者喺建造工程嘅規劃、招標、設計、監管等不同階段，均加入職安健考慮，從而減低甚至消除日後施工或者維修保養期間潛在嘅職安健風險。另外，佢亦建議勞工處應加強與建造業議會及其他持份者的合作，制定相關推廣工作嘅策略，推動試點項目嘅展開，透過實際運作吸取經驗以逐步提高整個業界嘅職安健意識。