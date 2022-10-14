今年首8月錄795宗虐兒案　當中逾70%受照顧者施虐

今年相繼發生多宗虐兒致死，甚至有院舍出現懷疑虐兒個案，警方今日(14日)表示，今年首8個月錄得的虐兒案有795宗，較去年微升1.9%，在身體虐待的個案中，超過70%的施虐者是兒童的照顧者或家人，受虐者中，28%是0至5歲，48.2%是6至11歲。警方承認虐兒案較難揭發，並鼓勵旁觀者應主動伸出援手，包括報案、介入事件、通知大廈管理員或相關組織等，都可以有效制止虐兒案發生。

警方刑事總部刑事支援科高級警司李經晞表示，虐兒個難靠警員巡邏或情報搜集發現，由於受虐兒童年紀尚小，不懂表達求助，加上施虐者可能是家人，均令到虐兒案件不容易被發現，很多時要依靠鄰居或大廈管理員等人舉報，甚至是學校教授性教育時，得知性侵犯意思，或家人從兒童手提電話的內容才揭發事件，故警方在今日起至下月20日，推出今年度的保護兒童計劃，透過不同方式，如電車或設計徽章比賽等，加強宣傳教育，重點是推廣旁觀者角色。

警察臨床心理學家馮浩堅解釋，若旁觀者能夠做多一點，如安慰及了解事件，往往可以制止虐兒事件發生或繼續，在今年9月，警方作了一次社會實驗，以一名6歲女童獨留在荃灣街頭，測試途人反應，結果顯示，在一個小時內，發現有3588人經過，當中180人有留意到女童，其中只有6人，即只有3%出手協助，如問女童為何在這裡及如何協助，警方問有留意女童的人士，答案如「成街都人，有其他人幫」、「唔知點幫」，甚至有情侶長時間觀察，發現有途人出手，然後離開等等，馮表示多人反而會令事情不能制止，因大多人會將責任推予其他人，所以警方要推廣旁觀者角式，因為旁觀者效應往往更大，令其他人更加關注。

此外，警旁亦發出了有關鄰居若發現有住戶發生懷疑虐兒事件的問卷調查，在340份問卷中，有123人，即約36%，表示曾經知道鄰居有虐兒，當中76人，即約61.7%，是沒有做任何跟進，有34%的人指因情況不嚴重，21%的人指是他們的家事，會有其他人報案等，馮認為結果反映香港人有保護兒童意識，但不知道如何入手幫助，但他認為旁觀者不要低估自己能力，一個喝止或能阻止虐兒案發生，而施虐者又可能會考慮沒有人干涉下，往往會壯大了膽而繼續作案。

李經晞表示強制舉報虐兒法例生效後，料報案數字會增加，警方與律政司成立的保護易受傷害證人及兒童專責小組，成員均來自警隊不同組別，經訓練後才加入小組，訓練內容包括向兒童套取口供，有關口供可免卻兒童出庭作供，錄口供地方的佈置亦有如家居，不用兒童往警署錄取，減少他們的壓力，現時成員約170人，年底前會增加至200人。