機管局荃灣辦招聘會　提供膳食艙務等1200職位

本港新冠疫情緩和，政府自上月底實施「0+3」檢疫措施後，航空業人手需求有所增加。機場管理局今、明(15及16日)一連兩日，在荃灣舉辦招聘會，共有18間公司參加，合共提供約1,200個職位，當中7成職位與航空有關，包括飛機膳食、艙務等，其餘則涉及機場工程。

機場管理局機場運行副總監姚兆聰表示，自「0+3」實施後，旅客量不斷增加，部分航空公司增加約200個往來航班，並提供約8萬個飛機座位。據旅發局資料顯示，訪港旅客由去年8月的10,811人次，急升至今年8月的59,610人次。姚表示，雖然過往航空業有員工流失的情況，但強調現時機場人手足夠應付旅客所需。他又指，航班數目不會一夜間重回過往水平，不過隨着世界各地陸續復常，相信旅客量會陸續上升，機管局亦將於年尾或會在網上再舉行大型招聘會。

到場應徵的劉先生表示，自己喜愛駕駛，現時從事物流倉務業，希望轉行從事地勤司機，加上新職位月薪約1.7萬港元，高於現職薪酬，對新工作的福利待遇感滿意。他亦表示，因為現時客流量不斷上升，加上日後可能實拖「0+0」檢疫措施，所以不擔心將來會否再出現扣減薪酬的問題。

另外，機場營運管理高級文憑課程的應屆畢業生鄭小姐指，現時疫情相對穩定，期望月薪可達1.4萬港元，但她亦擔心日後疫情不穩時，會出現扣減福利等待遇問題。而剛大學畢業的黃小姐則應徵客戶服務或其他機場文職工作，她表示自己剛畢業，但求取得更多工作經驗，認為1.6萬港元算是合理月薪，另即使日後出現減薪亦不打算轉行離職。