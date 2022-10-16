二十大工作報告涉港澳　稱推動香港走向由治及興

中共中央總書記習近平周日（16日）代表第十九屆中央委員會向二十大作工作報告。他談到香港及澳門，提到落實「愛國者治港」原則，表述與上屆報告內容稍有不同。

在闡述過去5年的工作和新時代10年的變革上，習近平表示，面對香港局勢動盪變化，中央依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實愛國者治港原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。他在較後段落再提及，中央全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，港澳保持長期穩定發展良好態勢。

在闡述堅持和完善一國兩制、推進祖國統一上，習近平表示一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。中央落實愛國者治港、愛國者治澳原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

對比5年前，十八屆中央委員會針對港澳所作的報告內容中，則提及港澳台工作取得新進展，全面準確貫徹「一國兩制」方針，牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對港澳全面管治權，深化內地和港澳地區交流合作，保持港澳繁榮穩定。當時報告亦提及要嚴格依照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，要支持特別行政區政府和行政長官依法施政、積極作為；並以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，全面推進內地與港澳互利合作，制訂完善便利港澳居民在內地發展的政策措施。