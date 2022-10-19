施政報告：修訂區旗及區徽條例　推23條立法準備工作

行政長官李家超今日(19日)發表施政報告表示，香港發展不能耽擱，前提是要穩定，排除干擾。要弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針呼應的主流價值觀，凝聚社會力量，共同創造更美好的生活。會繼續堅定不移維護特區的憲制秩序，維護《憲法》確立的國家根本制度，進一步推展《憲法》、《基本法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《港區國安法》）的宣傳教育。由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，反映政府對推廣《憲法》工作的重視和決心。

為進一步維護區旗及區徽作為特區象徵和標誌的尊嚴，政府將於本立法年度提交《區旗及區徽條例》的修訂草案，與《國旗及國徽條例》和《國歌條例》適度地保持一致。為準確落實《港區國安法》的立法原意，會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進《基本法》第二十三條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。

為落實「愛國者治港」，政府會嚴格按照經完善的選舉制度，依法組織各項選舉，為有志參政議政的愛國者提供公平、公正、公開的參選機會。此外，政府會按德才兼備的標準，廣泛吸納愛國愛港、立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才加入政府、各委員會和公營機構。會鞏固和落實行政主導體制，不斷探索實現行政、立法機關良性互動的新台階，完善立法會前廳交流會，加強與立法會議員的交流，增進政策制訂過程的協作，共同提升管治能力，做到議而有決、決而有行。