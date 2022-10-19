施政報告：提出將軍澳137區發展計劃　料提供5萬單位

新一屆政府今日(19日)公布首份施政報告，當中提及多個土地及房屋供應問題。行政長官李家超表示，會增加儲備重奪供應主導權，並多管齊下提高單位供應量。另外，當局會在今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供50,000個房屋單位，最早2030年入伙。

為主導土地供應，政府會物色更多土地以照顧需求並增加土地儲備，包括通過新一輪「綠化地帶」研究和《農業優先區顧問研究》釋放的可發展土地。全港約有16,000公頃「綠化地帶」，超過一半已知有明顯發展限制，例如坡度較斜、具生態敏感性等。餘下8,000公頃中，1,200公頃已被納入發展計劃。新一輪研究再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，可提供70,000個單位，並會在2024年或之前改劃第一批土地。規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化地帶」的發展潛力。

另外，港府同時着力發展棕地，新界現有1,600公頃棕地當中，超過一半會陸續轉化成房屋和其他用途。以古洞北╱粉嶺北新發展區為例，兩年前開始清理的棕地，今年完成平整並交予房委會興建公營房屋。在加快收回棕地進行發展的同時，政府會適切照顧包括寮屋住戶、棕地作業者等受影響人士的需要，包括明年起在元朗和洪水橋推出土地興建多層工廈，並於地契條款要求撥出若干樓面面積以低於市場租金租予受影響的棕地作業者。