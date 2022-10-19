施政報告：明年增2600安老宿位　將寬免發展商建安老設施總面積

港府今日(19日)宣布，將增加安老宿位資助服務名額，在2027年年底前增加20%，即6,200個宿位，當中2,600個將於明年投入服務，在合適用地上興建安老院、在公屋發展項目預留約5%總樓面面積作安老院等福利用途、向私營安老院買位等。另結合市場力量增加供應，發展局與勞福局於明年初提交建議，提供更多誘因，例如寬免總樓面面積，鼓勵發展商在私人發展項目興建安老服務設施。

政府明年第三季把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，分階段將受惠人數增加50%，由現時8,000人於2025至26年度增至1.2萬人，服務券適用範圍亦會擴展至租借輔助科技產品。另外，港府未來5年將新增16間長者鄰舍中心，明年第四季把中心服務範圍擴展至退休生活規劃、樂齡科技推廣等。

擴大醫管局的「離院長者綜合支援計劃」，明年第三季將每年受惠人數由約33,000人增至4.5萬人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約9,000人增至1.1萬人，支援更多出院長者居家康復。港府在未來5年額外資助超過1,700名學生修讀護士訓練課程，畢業後在福利界服務最少3年。此外，政府將全面檢視院舍員工技能及資歷要求，為他們建構專業標準和晉升階梯。

自明年10月起，「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼恆常化，並提高金額，低收入家庭照顧者每月生活津貼會由2,400元增加至3,000元，惠及約1萬名照顧者。此外，明年起落實多項措施，包括設立一站式照顧者資訊網站和支援專線；增加暫託服務名額和優化服務查詢系統；推動社區為本的照顧者朋輩支援；以及舉辦全港宣傳活動，提升社會對照顧者需要的認識。