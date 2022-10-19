擬年底起調高膠袋徵費　加1或2蚊惹爭議

膠袋徵費自2015年全面實施後，港府擬於年底起調高膠袋徵費0.5港元至1港元，但有議員指加至1港元的成效存疑，認為應加至2港元。立法會今（19日）進行擬議決議案討論調高膠袋徵費。有議員認為支持調升到2元，指既然要調升，「點解唔做多啲，做好啲」，但亦有議員認為加到兩元會增加基層市民負擔、令商戶產生暴利。

議員謝偉銓表示，2015年全面實施膠袋徵費後，膠袋使用量下降了百分之25，但隨著通脹和部分市民適應的原因，市民濫用豁免膠袋的情況上升，2020年更達42億個，他提到政府預計膠袋稅提升到一元，膠袋使用可減少四分之一，加到2元則可減4成，他認為兩者有相當大的差別，指「點解唔做多啲，做好啲」。謝續指，「如果商戶不落實執行，政府不嚴格執法，就算加到10蚊都冇用」，同時表示應該正視塑膠品、環保袋、可降解膠袋的問題，不應該「冇王管」。

議員葛珮帆則指，雖然自己及政黨支持環保減塑，但仍只決定支持膠袋稅加到1元，因他指不想在這個時候增加基層市民壓力。葛強調更為重要的原因是膠袋稅的用途，膠袋稅並非專款專項用作環保基金，她指若膠袋稅增至2元，相關商戶因膠袋稅的收入便會增加50億，變成大型商戶的暴利。她指政府應做多點宣傳和教育，改變市民生活習慣。

議員楊永杰則指增加膠袋徵費令「商界朋友訓著都笑得出」，又斥政府「一味靠罰錢」、一向用簡單粗暴的方式解決問題，他指中高收入人群即使加到3元也無所謂，但基層市民5毫也會覺得「肉赤」，未來還要面對垃圾收費。楊指政府不應該增加膠袋收費，而是應該制定一系列措施，例如減少包裝材料使用來達到減廢。