外媒指內地擬放寬「2+5」　7天酒店集中隔離期減至兩天

美媒周四（20日）引述消息報道，內地官員正討論是否放寬對入境旅客的檢疫措施，由目前的「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」縮短至「2+5」，預計具體情況很快便會公布，以免因「清零政策」日益受到國際孤立。

中國國家衞生健康委員會暫未回應上述消息。知情人士表示，放寬檢疫措施需得到高級領導人批准，因此仍可能有改動，或最終維持現狀。暫未知一旦實施「2+5」檢疫的實際安排，包括如何讓在當地沒有住所的外國人和其他旅客進行居家健康監測等。但外界關注到，中國國務院早前要求有序增加國際客運航班數量，近期內地航空公司已迅速制訂航班恢復方案。本月多間航空公司宣布陸續恢復及增班多條國際航線，航點涉及亞洲、歐洲及美洲。

根據國務院聯防聯控機制，今年6月28日發布的《新冠病毒肺炎防控方案(第九版)》的入境要求，入境管控時間從「14+7」調整為「7+3」。港人前往內地亦需要接受「7+3」檢疫，即7天集中隔離醫學觀察、以及3天的居家健康監測，即總共10天。入境人士須先到「健康驛站」系統預約隔離酒店及通關名額，完成後會獲取綠色二維碼。經陸路出入境管制站前往內地的人士，除持有核酸檢測無染疫證明外，於關口亦須接受額外的快速核酸檢測，同樣證明無染疫方可繼續行程。有關人士通過安檢後，亦要在指定範圍內等候，再由專屬巴士接載去獲分配的酒店。