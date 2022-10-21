政Whats噏：釋放婦女勞動力　林琳倡巴士廠設托兒所

「有工無人做」嘅現象困擾唔少僱主，尤其是運輸業，招聘司機更見困難。議員林琳指出，好多家庭主婦由於照顧子女，無奈放棄職場，如果有托兒服務，婦女勞動力就得以釋放。今日(21日)佢聯同巴士公司代表，會見運輸及物流局同運輸署官員，睇下政府可否喺法例上予以配合，容許巴士廠內設托兒所。

林琳話巴士公司近年求才若渴，只要女士願意任職車長，即使係半職上班亦無任歡迎。鑑於巴士車廠空間廣闊，員工專用設施如超巿、理髮同休息室等一應俱全，何不再進一步增設托兒所以作為員工福利，女士就可以安心工作啦。就林琳呢個建議，巴士公司話諗得過，於是佢早前約同則師朋友到巴士廠實地考察，指硬件上只要注意出入通道同相關消防規定，巴士廠設托兒所嘅可行性甚高。不過，有關巴士廠嘅土地條例，能否出現員工專用嘅托兒設施？咁就要局方研究研究啦。

若果成事，林琳認為屯門巴士廠係一唔錯嘅試點，事關附近多屋邨，勞動力充裕。佢又話托兒服務不但對婦女有利，其實依家都有好多需要照顧子女嘅單親父親，至於私人企業為員工提供托兒服務，既可樹立企業形象，亦減輕政府搵地開托兒所嘅壓力，係多贏方案咁話。