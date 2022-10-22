前「賢學思政」成員認顛覆罪　3人囚30至36個月　1人判入教導所

已解散的學生組織「賢學思政」4名成員，包括召集人王逸戰等，因在前年10月25日至去年6月16日期間，7次在不同地區擺街站呼籲他人對抗政權，因而被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。4人早前在區域法院認罪，法官郭偉健押後至今日（22日）判處其中3人監禁30個月至36個月，另1人則被判入教導所。

4名被告依次為王逸戰（男、21歲、學生）、陳枳森（男、21歲、無業）、朱慧盈（女、19歲、學生）及黃沅琳（女、20歲、學生）。其中王是賢學思政召集人、陳是秘書長，餘下2人則是發言人。其中朱慧盈在去年3月已宣布退出組織。法官今天在判刑時表示，將本案與「二代美國隊長」馬俊文案比較，本案嚴重程度較輕。例如煽動行為次數較少、沒有具體提及香港獨立、不涉在被捕獲保釋後再犯、亦不涉用互聯網廣泛傳播，因此屬《港區國安法》第23條的分類中之「情節較輕」類別，應判處5年以下的有期徒刑；但就屬「情節輕微中偏向嚴重」。此外，各被告亦沒有陳述顛覆計劃的詳細路線圖。

衡量案件嚴重性後，法官認為應以57個月作為王逸戰的量刑起點，但因他年輕可減至54個月，因他認罪減至36個月監禁。參與街站和發言次數較少的陳枳森，法官就因他認罪，把刑期由51個月的起點減至34個月。至於2名女被告朱慧盈及黃沅琳，到現在仍未滿21歲，法官因此之前為她們索取教導所報告。結果報告認為她們2人均適合判入教導所，而黃沅琳亦願意接受，法官因此判黃教導所令。至於朱慧盈方面，就表示她在還押期間繼續遙距修讀浸會大學的學士課程，並且成績不俗。由於判監她可於自由時間讀書，且她認為這樣較在教導所接受職業訓練課程更為合適，她因此請求法庭判她監禁。而法官亦同意其看法，指判刑不應該成為她成長的絆腳石，因此決定將她判監，將45個月的量刑起點，因她認罪減刑至入獄30個月。

案件編號：DCCC 984/2021