政Whats噏：蝙蝠俠遭禁播　影迷狄志遠批政府「擠牙膏」式解畫

尋日(21日)有消息指，通訊事務管理局轄下電影、報刊及物品管理辦事處，禁止戶外播放一齣十幾年前嘅蝙蝠俠電影。包括議員狄志遠(Dick)嘅本地蝙蝠俠粉絲頓感愕然。阿Dick今日(22日)批評當局處理不當，採取「擠牙膏」式解畫，惹來坊間各種揣測！

雖然當局解釋，因有關電影含暴力內容，其程度不適宜於戶外播放。但阿Dick認為政府回應唔理想，事關娛樂同公眾等資訊好敏感，政府應詳細解釋，以免引發各種揣測，令市民誤會或牽涉國安法等因素，引起不必要嘅反應。佢又指過往禁播嘅準則，大眾唔係咁清楚，希望政府好好提供指引。

據悉，喺香港戶外放映嘅電影一般而言須是I級或IIA級。翻查資料，遭禁嘅《蝙蝠俠－黑夜之神》係IIB級，而替代放映嘅《鐵甲奇俠》則是IIA級。至於Dick之所以對蝙蝠俠情有獨鍾，係始於佢童年時去剪頭髮，喺理髮店內睇睇埋埋相關嘅漫畫書，咁就迷上咗嘞。雖然阿Dick醉心蝙蝠俠嘅虛擬世界，但更關注立法會補選嘅現實問題，佢表示其所屬政黨，有人正積極考慮角逐懸空嘅議席，話相對建制派，相信黨友更無包袱咁話。