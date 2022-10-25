網上討論區發表煽動言論　稅局技術員認罪　即時入獄半年

患自閉症的税局電腦技術員涉嫌在連登討論區發表煽動言論，包括「宣誓會參加所有香港抗爭行為」、「最少有火箭炮唔該」等言論，因而被警方國安處拘捕，後被控告作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。他今天(25日)在西九龍裁判法院認罪，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德判他即時入獄6個月。

34歲被告陸挺峯，是一名於稅務局工作的公務員，任職二級系統分析/程序編製主任。他被控於2020年1月13日至2022年8月1日期間，在LIHKG發表及或持續展示陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。案情指，被告以帳號「老鳯」在連登上發表了8個貼文，以及在其他人發表的貼文下留言，總共牽涉21則煽動言論，包括「老鳯希望唔止係一個口號，而係有實際武裝抗爭行動，至少要有火箭炮唔該」、「藍槍決、紅凌遲、綠監視、黃升職」、「蚑那曱甴党注定滅亡」等等。警誡下，被告表示自己只是「吹水」、「講笑」、「發晦氣」及「亂噏」。

辯方求情指，被告患有自閉症，為人不善交際，自小被班主任責罵、被同學欺凌，曾經被同學拗斷手指。被告大學畢業後花了4年才找到税局的全職工作。而他的交際方面也比一般人差，直至找到連登這個小天地與人交談。辯方指，被告人云亦云，受社會風氣及網上激進言論影響，現時已明白後果，上了沉重一課。裁判官指，本案歷時約2年半，牽涉共21則貼文，被告主張以武裝抗爭革命手段、宣揚敵視香港及中央政府、鼓吹浪費警力、貶低政府執法機構、以及鼓勵已離港人士安心實施抗爭行為。被告又多次強調自己的言論並非開玩笑，他的言論非單純機械式、重複的口號，而是針對不同議題發表主張，可能令社會氣氛升溫，加劇危害社會安寧風險。裁判官指，被告因本案失去穩定工作令人惋惜，但亦是咎由自取，其病況也不構成減刑理由，決定判囚6個月。

案件編號：WKCC 2700/2022