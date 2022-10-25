政Whats噏：中大開校董會交代校徽事件　議員斥違反校訓

雖然香港中文大學嘅官方網頁同社交平台，尋日已轉用2008年版嘅舊校徽，但有關更新校徽嘅爭議仍持續發酵。中大今日(25日)舉行校董會，就有關新校徽事宜進行簡介同討論。而與會嘅三位議員校董張宇人、劉國勳同鄧家彪，會議都未開完就提早離席，嬲爆爆咁話「好難控制自己情緒」，形容「不吐不快」喎，到底會議裏面發生咩事呢？

張宇人批評，作為中大校長嘅段崇智並無親身列席校董會，而係透過視像出嚟「口噏噏」，中英夾雜咁同眾校董講自己理念，而與會嘅校董枱頭就擺左一大疊用英文寫嘅「提議」，張就話「唔知係咪覺得我哋唔識英文」，不但完全冇耐性去聽，仲話自己唔想「繼續忍受呢啲伎倆」，又大鬧校方「唔顧納稅人畀咁多錢」，辜負咗好多捐錢畀中大嘅人。議員劉國勳就指更新校徽事件，損壞中大形象嘅責任由邊個負責？鄧家彪雖然歡迎校方用番舊校徽，但仍不滿校方草率行事，痛斥校方完全冇尊重「博文約禮」嘅校訓，中大應該係思考如何貫徹校訓，而唔係擔心個校徽唔能夠配合「it嘅年代」、「手機傳閱唔夠像真」呢啲「貽笑大方」嘅嘢，佢仲話諗諗點樣令學生有世界視野、對社會有承擔，而唔應該「整色整水」，做表面工作。

三位議員校董提出兩個訴求，首先係要還原之前嘅舊校徽，其次就係要求校董會主席進行獨立調查，睇睇呢件事點解由2019年8月開始籌謀，但過程中一直冇同校董會商議、同埋用咗幾多錢等問題。