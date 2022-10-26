恒大復古遊戲展覽　重拾電動遊戲回憶

「香港復古遊戲展覽2022」將在10月27至29日於香港恒生大學舉行，當中10月29日(星期六)的活動特別為公眾而設，而10月27至28日(星期四至五)為恒大校內師生活動。

活動內容豐富多元，除復古遊戲歷史展覽及電子遊戲「復古盃」比賽外，亦會展出40多款經典遊戲及遊戲機，為入場人士提供復古遊戲體驗，當中包括風靡一時的「炸彈人」、以香港歷史建築虎豹別墅及其他亞洲地區為場景的「街頭霸王」等，讓參加者重拾電動遊戲回憶之餘，亦能加深對香港、亞洲城市面貌的認識。是次展覽將成為遊戲專業人才、恒大師生與公眾之間的知識交流平台，從創意產業及亞洲研究視角探索遊戲發展的歷史、文化及社會意義。

活動由RETRO.HK聯同恒大藝術設計系及社會科學系舉辦，涵蓋三大特色教育主題：(一)「電子遊戲的歷史與發展」、(二)「遊戲中的亞洲城市面貌」及(三)「從創意產業看獲獎遊戲：文化、媒體、設計與創意」。今年RETRO.HK憑藉往年的成功經驗，舉辦第七屆香港復古遊戲展覽，並獲2022/23學年恒大策略性發展資助項目「從復古到元宇宙遊戲：亞洲文化想像與創意產業的今昔與未來」資助。