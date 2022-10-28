東方日報A1：治安差成咁　出街要小心

新香港下治安不靖，幾乎日日有斬人，前晚至昨晨又兩宗，其中筲箕灣男子無故被斬，路人步步驚心，就算坐車也隨時遇上橫禍。因牽涉毒品案而被通緝的中年女子，昨日中午駕車在深水埗為逃避交警截查，亡命狂飆12公里，期間左穿右插、逢車過車踩入荃灣，即使警車擋路亦不惜逆線突圍，飆至屯門公路失控釀3車相撞。車禍導致3人受傷，肇事女司機涉及6宗罪被捕。

昨午近12時，西九龍總區交通部執行及管制組人員，駕駛警車沿西九龍走廊往新界方向巡邏，在駛至近深水埗南昌邨對開，警車的自動車牌識別系統，偵測到一輛私家車的行車證過期，警員遂指示司機停車受查，惟對方未予理會，反而高速逃去。警車隨即尾隨，沿途響起警號、閃燈及作出廣播，以向其他駕駛者作出警示。同時，西九龍及新界南總區的交通部及衝鋒隊，即時調派人員及車輛，在各道路出入口作出部署及支援，冀能盡快截停目標車輛。

涉事私家車由西九龍走廊轉入荔枝角道，復經荃灣路、德士古道迴旋處、德士古道北、荃錦交匯處、象鼻山路疾馳9公里，期間左穿右插，穿越車叢，惟始終無法甩身。當駛至象山邨附近，警車成功在快線搶前，攔阻私家車去路，司機擬切線突圍不成，在前無去路後有追兵下，此際突然扭右軚橫亘行車線，繼而入後波再扭軚掉頭，沿屯門公路方向逆線逃走。有途經駕駛者見狀，被嚇至煞車急停，原本擋路的警車亦只有掉頭窮追。

有多段車Cam片段顯示，涉事私家車在屯門公路往九龍方向逆線狂飆，警車則緊隨其後，雙方沿途不時與車輛迎頭擦過，驚險程度令人掌心冒汗。私家車逆線疾馳約3.1公里後，至油柑頭濾水廠對開連撞中線兩輛私家車，其中一輛捱撞的私家車更失控剷向左邊石壆。

3車的車頭俱嚴重損毀，有車輪及零件碎片散落路面，肇事私家車上姓劉（52歲）女司機、兩名分別姓賀（33歲）和姓黃（53歲）的男司機，分別頭、下身及手部受傷，其中賀男一度被困，需由消防救出，3人其後分送兩間醫院，經治理後俱情況穩定。

受車禍影響，出事路段一度全線封閉，車龍延伸至汀九。警方緝毒犬其後協助搜車，未有尋獲任何毒品或違禁品，惟確認姓劉女司機，因涉及一宗販毒案被通緝，同時亦牽涉兩宗行使虛假文書案。意外後，她更拒絕提供樣本進行醉駕及藥駕測試。警方經初步調查後，以涉嫌「無牌駕駛」、「狂亂駕駛」、「違反法庭保釋條件」、「拒絕提供血液樣本作分析」、「駕駛時沒有第三者保險」和「駕駛未獲發牌車輛」共6宗罪被捕。警方正聯絡肇事車輛的車主助查，暫時未知疑犯如何取得該車，案件交由荃灣警區重案組跟進。

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