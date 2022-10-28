去年攀山拯救事故大增58%　消防引入無人機協助救援

近年愈來愈多人愛上行山活動，但山野間危機四伏，一不小心會出意外而需要拯救。消防處去年全年處理951宗攀山拯救事故，按年大增58%，今年首3季則已處理684宗。為加快搜救工作，消防處早前引入無人機系統，目前更發展人工智能相片分析軟件，運用5G串流技術，無人機一鍵仿地及超視域飛行，拍下現場相片後，軟件只需5秒便可分析一張相片，檢視當中有否人形物體，縮減肉眼檢查時間之餘，亦大大增加準確度。

消防處處理攀山拯救事故續年上升，2019年只接獲215宗，2020年大升1.8倍至602宗，2021再增58%至951宗，2022年1至9個月有684宗，獅子山、飛鵝山及狗牙嶺均是高危地點。助理消防區長(特勤支援隊)王德輝表示，今年初處方建立無人機系統，利用無人機拍攝多角度高清相片，舉例指，1公里乘1公里的搜索範圍(即約140個標準足球場)，使用2部無人機40分鐘拍攝到1,500張相片，單靠肉眼檢索要花8小時，以八仙嶺30平方公里為例，檢索時間就更長，故今年第3季起發展人工智能相片分析軟件，軟件會協助辨認失蹤者，現場主管亦能透過相片知道懸崖峭壁危險位置，保障搜救人員安全。

高級土地測量師(資訊科技管理組)王正棋指，上述軟件使用深度學習模型，透過利用無人機所拍下的相片來訓練人工神經網絡，令演算法分辨相片中類似人形物體。程式會自動將相片分割成多個小格，然後根據小格中像素的顏色、外形、環境對比和大小來判斷當中有否類似人形物體，例如四肢、被植物遮蓋的一半身軀(上下/左右)，然後再將小格重新組合來計算相片中有類似人形物體的機率。人員根據相關數據在疑似失蹤者位置重點搜索。至於軟件的未來發展，會加強訓練不同場景的深度學習數據庫，識別失蹤者衣着、背囊及帽等表徵及考慮加入支援熱成像照片圖像分析。