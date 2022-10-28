毆斃女友藏屍寶林邨寓所床底　無業漢判囚終身　官斥殘忍

無業漢3年前在同居女友家中將她殺害，再藏屍於床下底。他其後因其他案件被捕，警方到涉案單位調查期間，在床底發現死者的屍體。經審訊後該漢於前日(26日)於高院原訟庭被陪審團裁定謀殺罪成，高院法官陳仲衡今日(28日)聽取辯方求情後，依例判處被告終身監禁。法官指斥被告殘忍殺害死者的行為，對死者家人造成不可磨滅及不可補救的傷痛。法官又指被告曾毒打死者，其殘忍程度從死者傷勢可見一斑。死者當時讓被告遷入其單位同居，被告卻如此對待死者，法官認為其行為屬恩將仇報。

現年50歲的被告羅偉文，被控於或約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（34歲）。辯方向法庭呈上被告親友等撰寫的多封求情信讓法官考慮判刑。被告過往有多次案底，求情信卻指被告本性善良，不存害人之心，法官指明白被告家人關心被告，但認為與案底迥異。法官又指被告知道死者有精神病且曾服冰毒，但仍稱受死者刺激而犯案，明顯此理由難以成立，並認為被告亦必須為自己服冰毒後的行為負責。法官指被告明顯沒有正視他的毒癮，而他是否可在服刑後重過新生則要看他自己的選擇及決定。另外，法官在處理證物時關注到辯方要求取回在被告身上找到的3萬多港元，法官提出會否考慮交予死者家人以表達被告心意。辯方稱雖然被告曾向警方稱款項是他賭錢贏回來，但其實有一半是兄長借給他故望取回。法官最終批准被告取回款項。

控方案情指，被告與死者為情侶，被告約於2019年1至2月搬到死者位於將軍澳寶林邨寶儉樓的住所同居。死者患有精神病亦曾吸服冰毒。據被告被捕後向警方稱，他在案發期間因其他案件被警方通緝，當時死者精神病發作不斷大叫大嚷，並曾揭起上衣稱被告非禮她。被告怕驚動到鄰居遂綁起死者，且拳打腳踢她約4次。被告其後睡着，醒來後發現死者一直躺着沒有動作，且身體冰冷。他遂揭起床板清走雜物，再把她的屍身藏在床底用衣服掩蓋再蓋上床板，並清潔單位。

被告離開單位後曾聯絡友人稱「出咗大件事」，可能要離開香港，亦曾向女兒發短訊指「監生打死咗」死者。被告於2019年3月18日晚被捕，警方於翌日清晨到涉案單位搜查，在床底發現死者遺體。經法醫檢驗，死者全身共有約101處傷勢，包括瘀傷及擦傷等，且有14條肋骨及胸骨中間骨折，其肩胛骨、臀部、肺部及心臟有大程度瘀傷。法醫指死者死因是胸部被鈍器所傷，其頸項曾被某些物品纏繞且有被施壓痕迹，體內亦被驗出有冰毒。辯方案情則指被告有吸服冰毒習慣，案發時因冰毒影響了其精神狀況，最終殺害死者。他在開審前表示願意承認誤殺，但不獲控方接納，案件因此需開審。

案件編號：HCCC 167/2020