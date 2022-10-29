中大創新日展科研成果　鼓勵創新創業

中大昨日(28日)於康本國際學術園舉行第二屆中大創新日暨電梯募投大賽，以展示大學的學研成果，推動校園創新生態圈的發展。今年創新展覽區設24個攤位，展示6所中大InnoHK研究中心及中大大學科技初創企業資助計劃(TSSSU)下17間公司等的學研成果，包括用於開發防曬產品的新型物理紫外線阻隔物料、結合AI技術的智能嬰兒呼吸監測系統及防跌檢測系統、用於評估運動受修康復進度的可穿戴式感應器，以及有關抗細菌藥物、RNA創新療法、醫療機械人、氣體傳感分析、電池儲能及微生物等研究項目。

今年活動以疫苗學、微電子學及碳中和為主題，以應對疫情所帶來的挑戰，以及配合《香港氣候行動藍圖2050》的減排目標。活動舉辦9場主題演講及1場專題討論，由來自各領域的中大學者主講，展示科研成果。至於今屆創新日首次舉辦的電梯募投大賽，由13間TSSSU公司各以兩分鐘介紹團隊的最新科研成果，爭奪4個獎項，最終由中大醫學院微生物學系助理教授楊小所創辦的元美藥業有限公司奪冠。

中大常務副校長陳金樑說，有信心中大的創科實力將持續提升，能為打造香港成為國際創科中心作出有力貢獻。他亦對當局支援香港高等教育和創科行業發展的新政策表示期待，包括吸引頂尖創科人才來港，以及增撥資金支持有潛質成為初創企業的大學研發團隊將科研成果商業化。