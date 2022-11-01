生產力局推青少年航天科普計劃　60學員體驗模擬飛行

內地早前在港招募參與航天任務的荷載專家，掀起本港的航天科技熱潮。為配合內地航天科技發展，香港生產力促進局與香港教育工作者聯會合作，打鐵趁熱推出「青少年航天科普計劃」，招募60名本港中學生參與關於航天的課程及工作坊，學員有機會嘗試模擬飛行訓練，與內地頂尖航天科技專家交流，明年更可親身到內地體驗航天科技成果。該計劃超額報名達1倍。

「青少年航天科普計劃」為期6至8個月，對象為13至17歲的本地中學生。課程及工作坊涵蓋5大範疇，包括模擬飛行訓練、太空科學、AR/VR虛擬現實、3D打印及衞星原型製作。學員將有機會與國家頂尖航天科技專家交流，學習太空科學知識及相關理論，了解宇宙飛船的結構及航天技術專才的工作內容。課程也會讓學員體驗炙手可熱的元宇宙生態系統，在過程中自我探索，發掘自身潛力；而衞星原型製作課程則培養學員的解難能力、設計思維及團隊合作精神，從而訓練學員全能發展及多角度思考。

所有課程均在上課時間以外舉行，學員先於今年10月底學習太空相關理論及太空船的結構，並於本月5及12日透過利用虛擬實境感受及學習太空知識，然後於本月19及26日，以及下月3日學習教授3D打印原理及繪圖技巧，再於下月20至23日利用3D打印技術製作衞星模型，學習衞星結構。至於課程重頭戲「模擬飛行」將於下月28至30日舉行，學員將學習到航空知識。學員完成香港課程並通過評審方考核後，將獲資格參加內地航天遊學考察團，有關要求將稍後公布。

該計劃昨舉行開學禮，出席的創新科技及工業局局長孫東教授表示，內地正推展不同的太空探索項目，並於航天深空探測領域上取得了跨越式的進步，而本港大學過去除參與內地航天任務的科研項目，亦開辦了與航天太空相關的本科及研究生課程，為培育探索太空的專家提供土壤。他指，該計劃目的是讓青少年有機會接觸到最新的航天科技及太空科學的知識，激發大家對航天事業的熱情及興趣，也提供寶貴的渠道培育香港的航天科技人才，他相信未來不只有港產的太空科學家、還有港產航天工程師、港產航天駕駛員。