天際走廊今啟用　8分鐘往來T1及客運廊　旅客可俯眺飛機經過

香港國際機場再有新設施便利旅客。連接1號客運大樓及T1衞星客運廊的「天際走廊」今日(1日)正式啟用，日後旅客來往兩座大樓時，只需徒步8分鐘，更可透過走廊特設的腳下玻璃觀看飛機經過橋底。不過「天際走廊」原先應在2020年暑假啟用，惟現時延遲2年，機場管理局工程及科技總監梁永基表示，早前疫下運送建築組件需時，加上疫情時期T1衞星客運廊被改為旅客的檢測地點，故未有需要率先啟用。

梁解釋，T1衞星客運廊建成逾10年，以往旅客前往1號客運大樓需用接駁巴士，但由於機場飛機較多、非常繁忙，接駁巴士需要等待較久，以配合飛機升降時間，故「天際走廊」可節省旅客等待巴士的時間。走廊底部分地板以玻璃設置，跨距超調130米，甚至連A380也可經過，屆時旅客可透過玻璃欣賞在腳下經過的飛機。至於走廊未來是否足夠應付客運量，梁稱T1衞星客運廊僅有9個客機位，現時主要供香港快運旅客使用，因此相信走廊可足夠處理來往兩座大樓的旅客量。

天際走廊全長200米，更號稱全球機場禁區最長行人天橋。在造價方面，梁稱不便透露，僅指「加咗嘅使費究竟係我哋負責定承建商負責，我哋會根據合約去同承建商跟進」，又強調造價雖有增加，但與先前公布的9億港元相若。而走廊入口有包括Sky bar等餐廳的兩個舖位，料於明年第一季開放；今年年底亦會完成天際走廊觀景台的裝修工程，旅客日後可欣賞機場北面的景觀及三跑，亦可享受食肆及購物樂趣。

市民李女士今日到T1衞星客運廊乘坐香港快運航班飛往台灣探親，對於行經新走廊她表現十分興奮，「覺得好舒適好大」，比起以往曾乘接駁巴士到T1衞星客運廊，現時則方便很多，可自行控制時間。不過，東網記者今日參觀時發生小插曲，在使用扶手電梯離開走廊時，扶手電梯突然停頓，一眾傳媒人士險跌倒，幸無發生意外，最後需步行離開扶手電梯。