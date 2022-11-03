《明報》刊立法規管大麻二酚評論　保安局批誤導兼歪曲事實

《明報》再被指誤導公眾，該報今日(3日)刊登一篇由社會工作者註冊局前主席、香港社會工作者總工會前會長倫智偉撰寫有關政府立法規管大麻二酚(CBD)和禁毒工作的評論，保安局晚上發新聞稿批評，有關文章誤導和歪曲事實，無視特區政府及各界多年來共同抗毒的成果，扭曲解讀行之有效、對毒品「零容忍」的禁毒政策，甚至將有關立法與內地扯上關係，挑撥兩地矛盾，對此深表遺憾。另指對於《明報》近期連番刊載誤導性內容，包括就入境處處理審核販運人口個案的評論，以及《尊子漫畫》描述警員處理學校求助個案等，深表關注。

有關文章表示，CBD無成癮性，質疑港府把CBD刑事化，估計因為提煉CBD產品時或會含受禁四氫大麻酚(THC)成分，任由CBD產品於市面流通，會導致愈來愈多人非法使用THC。另指出內地去年起禁在化妝品中使用CBD，據稱是恐大眾放鬆對大麻的警惕，估計香港立法將CBD刑事化，或是要考慮兩地禁毒法例的一致性，防止日後通關，內地人「自由行」南下濫用或搶購CBD產品。另提到有社福組織在政府刊憲禁止CBD前一周，公布有關CBD的調查結果，質疑有關組織雖沒有明言支持政府立法，但在時間上卻相當配合，「香港社福界累積了幾十年的戒毒服務經驗，有甚麼是值得保存或優化，絕對是業界需要主動討論的要點」。

保安局發言人說，文章嚴重歪曲政府立法規管CBD以保障市民健康的原意，將立法刻意解讀為與內地政策有關，挑撥內地與特區關係。政府已向立法會、公眾和有關業界多次解說CBD的風險和此次立法將CBD列為毒品的科學理據，社福界亦有發聲支持。文章無視事實，淡化毒品禍害，無理地將立法與內地扯上關係，挑撥兩地矛盾，混淆市民，影響社會對毒品的警覺，對此深表遺憾。局方又指社福界是政府禁毒工作的重要合作夥伴，相信社福界有明辨是非的專業能力，而非盲目支持政府的禁毒工作和政策，文章對社福界的質疑，既影響禁毒界別工作人員的士氣，亦有煽動界別質疑以至抵制政府禁毒工作之嫌。作者作為社福界一員，不理市民福祉，胡亂臆測，令人失望。

禁毒常務委員會主席李國棟醫生亦表示，一篇由一位社會工作者撰寫的文章，充斥着謬誤，錯誤地將社福界與政府的禁毒工作處於對立，對此深感失望。對於文章抹殺個別社福機構在禁毒方面的努力，覺得十分可惜，希望大家能基於事實，理智討論，共同對抗毒害。