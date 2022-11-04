新加坡金融排名超香港　孫東稱兩地無得比　惟需加強創科發展

早前發表的最新一份全球金融中心指數顯示，新加坡取代香港，排行全球第3，而香港則下跌一位至全球第4。創新科技及工業局局長孫東今日(4日)在一個論壇上稱，雖然新加坡的金融中心排名首次超越香港，縱使在金融元素方面，新加坡跟香港無法相比，不過卻有其他很多研究及高科技元素的企業在新加坡設總部，帶動整個行業發展。他強調高科技發展不會是某一項一枝獨秀，而是一定要整體發展相結合。

孫東表示，下月推出的「創新科技發展藍圖」將會清晰表明發展路線圖，分析全球創科發展趨勢，以及香港在複雜環境中有何機遇及挑戰。他認為回顧歷史，香港在轉折關頭總是會將目光投放在創科，現時香港再次面臨新的轉捩點，相信社會有共識要發展創科。

政府早前表示，今年內推出香港創新科技發展藍圖，循完善創科生態圈和實現再工業化、壯大人才庫、建設智慧香港、融入國家發展大局四方面制訂政策，目標引領香港成為國際創新科技中心。措施包括加快「北部都會區」新田科技城發展、2025年起分階段完成科學園及數碼港擴建工程、興建更多創科人才住宿、2年後政府服務全面電子化、提供更多創科實習機會等。