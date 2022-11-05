學者指本港需第3次經濟轉型　創造向上就業機會

近3年，本港經歷疫情、地緣政治風險、通貨膨脹，以及人才流失等問題，均令港人對經濟前景感迷惘擔憂，亞洲環球研究所總監鄧希煒教授今日(5日)在電台節目表示，本港的經濟問題，一直離不開兩個原因，分別是房價及租金過高，以及經濟產業單一，兩者導致生活及公司經營成本高和減少年輕人向上流的機會，造成本地貧富懸殊持續上升。

他認為，要解決經濟深層次問題，除了大部分市民都認同要解決土地房屋供應短缺外，也需要有為政府的長遠經濟規劃，特別是產業政策。首先，本港一直倚仗4大支柱行業，包括金融服務、旅遊、貿易及物流、專業及工商業支援服務，除了金融服務外，其他3個支柱行業佔香港的生產總值及勞動人口的比重，過去10年都有下滑的趨勢，他認為，這些傳統行業需要升級轉型，才能維持競爭力。

其次，他認為香港需要第3次經濟轉型。自60年代本地經濟轉型至製造業為主導，及90年代再轉型至由金融地產等服務業後，第3次轉型應把疫情及地緣政治的緊張局勢化危為機。聚焦包容性經濟發展，多依賴可持續及知識型高科技產業，並創造多元化及具向上流的就業機會。他解釋，多年來經濟學的研究指出，高科技研發及生產，除可增加經濟體的生產力及增長外，也可全面加強就業。

鄧指出，香港要做到經濟轉型，首要多角度彌補人才短缺外，勞動市場供求錯配問題亦不容忽視，醫科、法律及工商管理等較賺錢的學科一般較受大學生歡迎，而非經濟轉型需要的科學、科技及工程專業等學科，則由於本地市場沒有給該等學科畢業生提供學以致用的機會，令受歡迎程度較遜。他強調，香港經濟第3次轉型，亦包括本地再工業化，加強社會向上流動性及職位多元化之餘，亦為科研及初創打造較完整的生態環境。