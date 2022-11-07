《立場新聞》案　前署理總編林紹桐准保釋　董事鍾沛權續還押

警方國家安全處去年底以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕《立場新聞》的高層或前高層人員，並落案控告起訴其董事鍾沛權、前署理總編輯林紹桐及其經營公司串謀發布煽動刊物罪，案件今日(7日)在區院續審時，辯方指剛收到控方的逾千頁、6個文件夾的資料，有關資料及新增的證人口供或會影響抗辯方向，需時檢視及索取指示，亦會考慮申請永久終止聆訊。案件押後至12月13日處理永久終止聆訊的申請，法官並批准林紹桐以現金5萬港元、及其妻現金擔保5萬港元保釋，鍾沛權則續還押。

辯方表示已收取新增的一份警方國安處偵緝高級督察盧健賢警員的口供，初步檢視其口供後，認為與之前警員證人的證供有出入，或需重召他們，但要待辯方索取指示後才行決定。辯方並指控方現階段才進一步披露逾千頁文件資料，辯方需時檢視，被告亦可能需要重新思考方向才能給予指示。辯方表示亦會考慮申請永久終止聆訊。辯方並替被告林紹桐申請保釋，獲法官批准，並令林須遵守不得離港、交出旅遊證件、於指定地址居住、不得接受傳媒訪問、不得直接或間接發布危害國家安全的陳述，及不得作出任何危害國家安全行為等。另若永久終止申請不成功，案件則會於12月19日續審。

本案3名被告依次是公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權(52歲、無業)及林紹桐(34歲、編輯)，他們共被控1項串謀發布煽動刊物罪。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

案件編號：DCCC 265/2022