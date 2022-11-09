維園年宵競投熾熱　門口旺位叫價26口　最高成交價達4.6萬元

隨着港府近日陸續放寬防疫措施，食物環境衞生署上月公布，年宵於明年1月16日復辦，惟不設乾貨、快餐攤位。維園年宵市場共175個攤位今日起(9日)一連兩日進行公開競投，截至中午12時，今年攤位成交價由最底價1.2萬港元至最高價4.6萬港元不等，有部分旺點攤位叫價更一度多達26口。有花商表示對今年銷情有信心，已預訂逾萬支花。

花商郭生成功以3.6萬港元投得1號攤位，叫價共26口，至於競投原因則因與入口鄰近，方便市民看見。他說，今年準備了約20萬港元作預算，以競投3至4個攤位，又指今年競投價亦較以往便宜，因去年叫價曾一度高至6、7萬港元。主要賣蝴蝶蘭、水仙為主的他，對今年銷情有信心，透露為準備今年年宵，已預訂了1.1萬支蝴蝶蘭，更未受運輸成本上漲影響下，他豪言不會加價，花價均與往年相若，約100至300港元不等。另外，有「蘭花大王」之稱的楊小龍今年也有到場競投，他稱今年目標是投12個攤位，範圍於過往一樣，均集中於多以銷售濕貨為主，即興發街與高士威道一帶，因為可方便貨車下貨，以及容易有「回頭客」。

食物環境衞生署高級總監(行動)許素卿表示，今年攤位最低成交價與最高價暫時分別為1.45萬港元及4.6萬港元，平均成交價更達3.15萬港元，較底價5,440港元高約6倍，反映今年競投氣氛踴躍。防疫方面，她指今年共設175個攤位，可將維園內的通道擴闊，予市民有足夠社交距離。她預料今年年宵最高峰或可達約3.2萬人，若人數超出上限，將啟動輪籌制，市民可於網上或現場取籌。她強調，將繼續留意疫情變化，不排除有取消花市的可能性。