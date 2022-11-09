優化最低工資檢討　議員斥政府「三無」答覆

最低工資檢討年期爭拗多年，立法會今日(9日)就相關議題作出討論，有議員批評政府回應「零尊重」，質疑當局是否有意就優化最低工資一事「高高舉起，輕輕放下」；有議員又關注政府會否將勞顧會加入最低工資委員會共同研究最低工資水平； 政府回應指當局在施政報告提出最低工資水平的檢討機制，是「認真負責提出」。

議員郭偉強不滿政府未有回應，他提出有關最低工資「一年一檢」的問題，指當局回覆「零尊重」有關答覆的所有內容可在5個月前的人力事務委員會文件中找到，批評政府「三無」答覆，代表政府「零主張」，質疑當局是否有意為檢討最低工資制度「高高舉起，輕輕放下」作鋪路。勞工及福利局局長孫玉菡回應指施政報告提出的最低工資水平的檢討機制，包括周期是「認真負責提出」，指最低工資涉及勞方和資方各界亦有不同看法，所以最低工資檢討和改善要各方參與「求同存異」，指當局會認真處理。

議員林振昇關注政府，會否考慮將勞顧會加入最低工資委員會共同研究最低工資水平。孫玉菡回覆指法例列明最低工資是交由最低工資委員會檢討，而最低工資委員會與勞顧會有分別，惟相信最低工資委員會會聽取不同意見。

議員李鎮強認為，全港勞動人口只有0.6%賺取最低工資，但設立最低工資，會令企業整體工資成本上升做成骨牌效應，指與其調整最低工資水平加劇通脹惡化，關注政府會否再用針對性措施為在職貧窮人紓緩貧窮問題。孫指最低工資「對通脹影響好輕微」影響通脹因素好多，最低工資調升是希望確保不要工資過低，針對在職貧窮問題政府有不同方法，亦有「共創明teen」可以簡接幫助在職家庭。