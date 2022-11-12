每月約40青年涉毒被捕　過來人提醒毒品摧毀未來

青年涉及毒品的問題近年有所惡化，情況引人關注。根據警方數據，今年首9個月共有361名21歲以下青年因毒品罪行被捕，比去年同期472人有所減少。毒品調查科警司李蔚詩指出，實際上今年平均每月有40多名青年涉毒被捕，比2020年平均每月約20名顯著上升，反映情況仍然令人憂慮。而在今年被捕的18歲以下青年當中，6成為男性，7成本身無案底或吸毒習慣。李認為，他們當中大部分是想「搵快錢」而運毒，而且因網絡不良資訊氾濫和朋友慫恿影響下，增加他們接觸毒品的機會。她亦提到近日入境限制放寛後，跨境帶毒個案有回升的趨勢。

其中1位成功戒毒的受訪者阿仔(化名)在升中後，在同學介紹下認識了有黑社會背景的朋輩，自此誤入歧途，開始吸食可卡因。他稱自己當初是因朋友告訴他吸毒可「忘記煩惱」才會嘗試。但後來毒品令他肺活量變差、記憶力衰退，身體大受影響，更被迫放棄足球夢想。他於2021年被判入戒毒所後，開始上咖啡班，培養了對咖啡的興趣，最終成功戒毒。他勸勉青少年不要嘗試毒品，指出吸毒後果不堪設想，並鼓勵他們努力追尋夢想，實現自己的人生意義。

至於另一受訪者阿蛋，因在初中時認識到一群損友，而開始吸食搖頭丸、海洛英、大麻等毒品。由於她在懷孕期間繼續吸毒，故女兒出生便罹患心臟病，其丈夫亦因吸毒而導致突然失明及下半身癱瘓。最終她在被判入戒毒機構後，才成功擺脫毒癮。她強調毒品不僅損害身體健康，更會破壞人與人之間的關係和信任，摧毀一個人的未來。