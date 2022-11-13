新技術節能淨水　污泥發電　元朗設全港首個自給自足污水廠

正在重建，預料2027年投入運作的「元朗淨水設施」首次引入「好氧污水處理技術」，利用「好氧顆粒」污泥珠清潔，一站式處理污水，減少以往處理所需的空間，節省調節處理環境所需的電力，配合改善來去水設計，以及太陽能、污泥共厭氧發電技術。位於元朗工業邨，佔地8.6公頃的元朗污水處理廠運作逾30年，2020年底起原址重建，並提升污水處理水平，由第2級升至第3級，即可減少淨化水中50%殘餘有機物，亦加大污水處理量，由每日7萬立方米增至10萬立方米，成為「元朗淨水設施」，並首次應用「好氧顆粒污泥技術」。

渠務署工程師陳韻茵說，傳統污水廠需要分開好氧區、缺氧區及厭氧區，透過開動氣泵系統，調整各區的溶解氧濃度，供各種微生物於合適的環境去除污染物，例如好氧區的微生物會去除毒害魚類的氨等，所需空間較大，亦使用能源長期啟動氣泵，維持合適的微生物生存環境。而新技術僅透過一顆顆直徑僅0.2至0.4毫米的好氧顆粒污泥珠，便提供3種溶解氧的濃度，污水注入充滿污泥珠的系統時，便進行「進水」、「曝氣」和「快速沉降」3個步驟，微生物停留及淨水，同時去除有機物、氨、氮、磷等污染物。

陳韻茵表示，好氧顆粒污泥珠利於氧氣滲透，可更精準地控制用氧量，降低曝氣(打空氣)階段，使用機械設備如攪拌器及循環泵等的耗電量，而其體積較以往的污泥珠大，沉澱速度較快，能更快處理污水，減少用地需求。好氧顆粒污泥技術預計能較以往節省約20%用電量。而渠務署亦於廠房排水口設泵房，只會於河道潮漲時啟動，加水壓排水，降低未經處理的污水進入污水廠時所泵高的高度，節省能源。陳韻茵指出，每年只需啟動水泵一次，相比沒有在出水位置加設出水泵房，廠房相較以往能節省約16%用電量。

與此同時，廠內設置厭氧技術，利用微生物於缺氧的環境，消化污水處理過程中形成的污泥，產生生物氣發電等。渠務署預計投入運作初期，年產約350萬度電，足夠應付設施約30%用電需求，亦會於使用量未達頂峰時，接收大約125公噸來自其他污水廠的污泥厭氧消化，預計每年能產額外約820萬度電，足夠提供設施餘下約50%用電需求，合共1,170萬度電，相等於約3,545個3人家庭全年用電量。淨水設施亦配置超過5,000塊太陽能板，將為全港政府設施最大型的太陽能發電設施，預計每年發電量達230萬度電，足夠約700個3人家庭全年使用。渠務署形容：「慳多啲、產多啲」能令廠房「能源中和」，成為全港首個發電自給自足污水廠。